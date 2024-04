Dos au mur en G-League, Mfiondu Kabengele s’est réinventé

Ce lundi, à l’occasion d’une très large victoire des Celtics contre les Hornets (140-105), Mfiondu Kabengele a joué son premier match en NBA depuis mai 2021. Huit petites minutes jouées dans le « garbage time », pour 2 points et 4 rebonds.

« J’étais satisfait de ma manière de jouer, j’ai proposé un bon basket. Mais surtout, j’étais fier. De tout le travail accompli, quand je regarde en arrière » avait-il alors déclaré.

De la fierté ressentie, donc, quand il repense à son parcours ces derniers mois : 16 matchs sans saveur avec Cleveland pour conclure l’exercice 2020/21, avant même d’être hors de la ligue la saison suivante, l’obligeant à passer l’intégralité de l’exercice 2021/22 en G-League, chez les Vipers de Rio Grande.

L’ancien intérieur de Florida State a alors signé un « two-way contract » avec Boston cette saison, dans l’optique de retrouver sa place chez « les grands ». Car le Canadien le reconnait volontiers : l’entame de sa carrière s’est déroulée de manière très différente que ce qu’il imaginait, à sa sortie du circuit universitaire.

« Quand on débarque dans la ligue, on a une idée du type de joueur que l’on veut être, avec tel style de jeu » ajoute-t-il, avant d’expliquer en quoi son passage en G-League a été porteur d’enseignements. « J’ai tout repris à zéro [en arrivant à Rio Grande]. Je n’étais même pas un contrat ‘two-way’ ou un joueur NBA assigné. J’étais un joueur de G-League lambda. Et c’est à ce moment que j’ai compris que le chemin du retour [vers la NBA] allait être long. J’ai dû tout recommencer, pour prouver à nouveau ma valeur. C’était le plus dur à avaler. Mais une fois cette amertume passée, on se met au boulot. »

Une nouvelle perspective

Une saison en G-League à 17.5 points et 10.6 rebonds plus tard, Mfiondu Kabengele s’est donc lancé dans la saison 2022/23 avec une vision changée de sa carrière, et plus largement une perspective nouvelle sur le basket.

« A partir du moment où j’ai décidé d’abandonner mes anciens objectifs sur la manière dont je voulais mener ma carrière, et que je me suis concentré sur l’impact que je pouvais avoir, c’est là que j’ai ressenti un déclic » admet celui qui affiche des moyennes de 17.8 points et 9.9 rebonds cette saison en G-League, avec les Maine Celtics. « Je n’étais plus préoccupé par mon total de tirs, de mes types de tirs. C’était tout simplement l’impact. Tant que cela participait à la victoire, j’étais satisfait. »

Aujourd’hui, après avoir brièvement retrouvé un parquet NBA pour la première fois depuis près d’un an et demi, Kabengele est en paix. Avec le joueur qu’il est, même si ce n’est pas celui qu’il envisageait être au moment de débarquer dans la Grande Ligue, il y a plus de trois ans.

« Maintenant, je sais que je peux avoir le même impact qu’à l’université, mais simplement d’une autre manière » concluait-il ainsi. « Et je suis OK avec ça. Je n’ai plus d’inquiétudes, de questionnements. Simplement une volonté d’avoir un impact dès que je rentre sur un terrain. »

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.