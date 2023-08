Justin Champagnie et Cole Swider auront leur chance à Miami

Avec encore deux places disponibles dans son effectif mais des finances complètement dans le rouge (masse salariale de 178.2 millions de dollars, pour une « luxury tax » établie à 165.3 millions de dollars), la direction du Heat doit se montrer créative pour essayer de malgré tout recruter encore un ou deux joueurs.

Pour cela, le club floridien a procédé à une salve de signatures : celles de Justin Champagnie et Cole Swider, aperçus à Boston et Los Angeles (Lakers) la saison passée, mais aussi de Brandon McCoy, Drew Peterson, Alondes Williams et Caleb Daniels. Les détails des contrats n’ont pas été dévoilés par la franchise de Miami, mais on peut supposer qu’il s’agit sans doute de contrats « Exhibit 10 », c’est-à-dire des invitations au camp d’entrainement qui peuvent potentiellement être converties en « two-way contracts » pour la saison prochaine.

Autrement dit, le Heat mettra en concurrence ces « role players » en quête d’une chance à son camp d’entrainement, et si la direction est convaincue, elle en recrutera peut-être un ou deux avec un « two-way contract ». Même si pour l’heure, les trois « two-way contracts » du club sont déjà alloués (Jamaree Bouyea, Dru Smith et Jamal Cain).

Avec sa qualité de shoot (38% en quatre saisons NCAA), Cole Swider a sans doute particulièrement une carte à jouer, dans un rôle à la Max Strus, parti cet été poursuivre sa carrière à Cleveland.