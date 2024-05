Le coach de l’Australie ne suppliera jamais Ben Simmons

Une fois de plus, Ben Simmons ne participera pas à une grande compétition avec l’Australie. Chaque été, les rumeurs font état de sa présence, et chaque été, l’ancien All-Star déclare forfait. Pour Brian Goorjian, ce n’est pas à lui de supplier Simmons de venir en sélection.

« Dans mes relations avec Ben, je lui ai toujours dit : ‘Je ne te recrute pas' », a déclaré l’entraîneur des Boomers sur ESPN. « Il est important que le pays sache que nous ne disons pas « s’il te plaît, Ben, s’il te plaît, nous ne sommes rien si tu ne joues pas ». Nous ne sommes pas du tout comme ça ».

En phase de convalescence, Simmons n’a plus joué depuis 2013 avec l’Australie, et après dix ans d’absence, c’est donc à lui de faire le premier pas pour une expérience qui pourrait lui être bénéfique après des années de déception.

Du gagnant-gagnant

« Dans un sens, il s’agit de lui dire que c’est un grand joueur, que son pays l’aime et veut le voir en vert et or, et que notre équipe le voulait aussi », poursuit Goorjian. « Mais en retour, que c’est vraiment aussi une bonne chose pour lui . Il a la possibilité de franchir ces portes, de tout laisser derrière lui, d’être lui-même et de jouer avec ses amis dans une culture formidable. C’est comme ça que je vois les choses, en me disant que ce sera une très bonne opportunité pour lui et que moi et les autres membres de l’équipe, nous nous soucions de lui. Nous voulons qu’il ait une grande carrière. »

La prochaine échéance pourrait être les Jeux olympiques si l’Australie termine à l’une des sept premières places de la Coupe du monde, et voici ce que le coach d’Australie est prêt à lui dire : « Si tu es Ben Simmons, et que tu joues comme Ben Simmons avec cette équipe, et dans cette culture, tu amèneras l’équipe à un niveau qu’elle n’a jamais atteint. C’est mon objectif dans tout ça ».