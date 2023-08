En 2018, Anthony Edwards tapait déjà dans l’oeil de Stephen Curry…

Chaque été (ou presque) depuis 2014, Stephen Curry se la joue en mode entraîneur/professeur lors de son camp pour lycéens et lycéennes, organisé en partenariat avec son équipementier Under Armour.

Pour la huitième édition de son « Curry Camp », le meneur des Warriors en a d’ailleurs profité pour exprimer à quel point ce type de rendez-vous était si important à ses yeux.

« C’est l’occasion de côtoyer de plus près les prochains grands athlètes masculins et féminins, de leur donner un petit aperçu de la manière dont je travaille, et même de les affronter ou de m’entraîner avec eux », déclare-t-il ainsi. « Ça me donne beaucoup d’énergie et j’espère leur donner l’inspiration nécessaire pour qu’ils poursuivent cette aventure, pour qu’ils exploitent tout leur potentiel. En espérant pouvoir jouer un petit rôle dans le parcours les amenant jusqu’à la réalisation de leurs rêves d’université, puis de NBA ou de WNBA. C’est la raison pour laquelle ils sont tous ici. »

« Il faisait des choses que personne d’autre ne pouvait faire… »

Stephen Curry a également été invité à donner le nom de l’élève qui l’a le plus impressionné par le passé…

« Anthony Edwards, sans hésiter », répond le quadruple champion NBA. « Il était juste différent dans son attitude, dans son comportement et dans sa présence, en termes de compétitivité sur le terrain à l’entraînement ou en match. Il faisait des choses que personne d’autre ne pouvait faire. La plupart des personnes qui l’ont vu cette année-là auraient pu dire avec beaucoup de confiance qu’il deviendrait celui qu’il voulait être… »

Outre Anthony Edwards donc, alors âgé d’à peine 17 ans et qui serait finalement choisi en première position de la Draft 2020, il y avait du joli monde à San Francisco, lors du « Curry Camp » 2018. À l’image de Jalen Green, Cole Anthony, Jalen Suggs, James Wiseman, Precious Achiuwa, Josh Green, RJ Hampton, Nico Mannion, Jeremiah Robinson-Earl ou encore Jaden Springer…

Des jeunes désormais bien connus du circuit NBA et qui ont affronté ou même côtoyé Stephen Curry en NBA…

« Ça me fait tout drôle, parce que [James Wiseman et Nico Mannion] sont devenus mes coéquipiers et parce que […] d’anciens passés par ce camp jouent en NBA ou même en WNBA. J’espère pouvoir être là encore suffisamment longtemps pour que cette liste continue de s’allonger, mais c’est spécial de savoir que nous avons fait partie de leurs parcours et que beaucoup d’élèves se présentent en NBA et réalisent leur rêve. »

https://www.youtube.com/watch?v=J_v-z8E3dQY

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.9 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 Total 223 34 44.1 35.2 77.0 0.8 4.4 5.1 3.8 2.2 1.4 2.7 0.6 21.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.2 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.4 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 Total 882 34 47.5 42.8 90.9 0.7 4.1 4.7 6.5 2.4 1.6 3.2 0.2 24.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.