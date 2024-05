Kristaps Porzingis incertain pour la Coupe du monde ?

Vainqueur de la Suède et de la Géorgie pour entamer sa préparation pour la Coupe du monde, la Lettonie pourrait être privée de son joueur vedette, Kristaps Porzingis. Selon un « insider » allemand, le Letton souffre d’un pied, et sa participation est désormais très incertaine pour la suite de la préparation, et donc de la Coupe du monde.

Selon notre confrère, les Celtics sont au courant du problème, et on imagine qu’ils pourraient se rendre sur place pour évaluer la blessure. Sans doute d’ailleurs que c’est le staff médical de Boston qui aura le dernier mot puisque Porzingis est un joueur fragile, et ils viennent de le recruter, puis de le prolonger pour 60 millions de dollars sur deux ans.

La fédération lettone dément

Pour l’Equipe de France, c’est une information importante puisque la Lettonie est dans le groupe des Bleus, en compagnie du Canada et du Liban. L’objectif : terminer à l’une des deux premières places pour se qualifier pour la seconde phase.

Du côté de la Fédération lettone, on dément tout forfait : « Il y a eu des informations qui remettent en question la participation de Kristaps Porzingis à la Coupe du Monde FIBA ​​​​. LBS dément cette information. Les plans de préparation individuels des joueurs et le processus d’entraînement global de l’équipe se poursuivent. La composition du groupe pour le match contre la République dominicaine sera annoncée le 12 août. »

