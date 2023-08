L’Australie se sépare de deux joueurs

Ils étaient encore 18 samedi, et ils ne sont plus que 13… Comme d’autres nations, l’Australie ajuste son effectif, et se sépare de certains éléments. Cette fois, c’est Matthew Dellavedova et Will McDowell-White qui ne sont pas conservés, et la décision a été prise après la rencontre face à l’université de Houston.

Agé de 33 ans, Dellavedova est une légende du basket australien mais le coach Brian Goorjian a préféré miser sur la jeunesse de Josh Giddey et de Dante Exum pour mener le jeu, tandis que Patty Mills est toujours là pour jouer les dynamiteurs en attaque. Absent face de ce dernier match amical, Jock Landale était ménagé pour une entorse à la cheville, mais la Fédération australienne précise qu’il sera bien du voyage en Asie. Avant cela, l’Australie va affronter le Venezuela, le Brésil et le Soudan du sud, les 14, 16, et 17 août à Melbourne. EFFECTIF : Xavier Cooks, Dyson Daniels, Dante Exum, Josh Giddey, Chris Goulding, Josh Green, Joe Ingles, Nick Kay, Jock Landale, Patty Mills, Duop Reath, Matisse Thybulle, Jack White.