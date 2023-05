Matthew Dellavedova repart en Australie

Reverra-t-on Matthew Dellavedova en NBA ? La question mérite d’être posée puisque l’ancien meneur des Cavaliers s’est engagé pour deux saisons avec le Melbourne United.

Il retourne chez lui, en Australie, et après avoir essentiellement joué un rôle de mentor aux Kings (environ 200 minutes jouées…), on l’imagine mal revenir un jour en NBA. C’est d’ailleurs un choix stratégique.

« Avec la Coupe du monde cette année puis les Jeux olympiques l’an prochaine, j’ai le sentiment que c’est mieux pour moi d’avoir du temps de jeu » a-t-il expliqué. « J’ai vraiment adoré cette année à Sacramento. On avait un groupe génial, et c’était vraiment plaisant de les aider à retrouver les playoffs. Mais je veux vraiment jouer. »

C’est un retour pour Matthew Dellavedova puisqu’il avait évolué à Melbourne il y a un an, et il y avait tourné à 10.3 points, 3.1 rebonds, et 4.8 passes de moyenne. Une équipe où il occupera un vrai rôle de meneur de jeu, et qui lui avait permis de se refaire une santé après qu’une blessure à la tête avait compromis la suite de sa carrière.

« C’est l’une des choses qui m’a vraiment aidé à revenir il y a deux ans. J’ai commencé un peu lentement, en essayant de trouver un rythme et de retrouver la santé, et en jouant un rôle que je n’avais pas vraiment joué, à part avec les Boomers un peu et à Saint Mary’s » poursuit-il. « J’ai déjà eu l’occasion de jouer avec les autres. Cette fois, mon physique est en bien meilleur état et je sais à quoi m’attendre en jouant à nouveau dans le système de Dean avec les mêmes joueurs, la transition sera beaucoup plus facile. Le plus important, c’est que j’avais adoré ma saison là-bas. J’ai pris beaucoup de plaisir et j’ai senti que mon jeu s’améliorait. Nous avions un bon groupe, et il semble que nous allons retrouver beaucoup des mêmes gars, ce qui va être plaisant. »

Mais attention, il prévient qu’il ne ferme pas la porte à la NBA. « Pour l’instant, je suis à fond sur la NBL (le championnat australien), mais je ne fermerai jamais complètement la porte à la NBA. »

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.