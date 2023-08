Paolo Banchero repositionné au poste de pivot avec Team USA

On savait la raquette de Team USA peu fournie, avec Jaren Jackson Jr, Walker Kessler, Bobby Portis et Paolo Banchero comme seuls intérieurs de formation et carrément Kessler comme unique « vrai » poste 5.

Sauf que la polyvalence de ces joueurs allait permettre à Steve Kerr de bricoler suffisamment bien et, pour l’heure, ce sont Jackson Jr. et Banchero qui semblent partir avec une longueur d’avance, par rapport à Kessler et Portis, moins polyvalents.

Titulaire attendu et incontestable au poste 5, Jaren Jackson Jr. devrait ainsi avoir Paolo Banchero comme principale doublure en tant que pivot, alors que le Rookie de l’année 2023 est pourtant habitué à jouer comme ailier-fort.

« Il va jouer 5 », confirmait d’ailleurs Steve Kerr, dans la foulée du match de préparation gagné par les États-Unis contre Porto Rico. « L’une des choses que nous avons constatées aux Jeux olympiques de Tokyo, c’est que le fait d’avoir un poste 5 capable de pousser la balle, partir en contre-attaque et créer du jeu était très difficile à gérer pour les équipes FIBA. Il peut évidemment jouer 4, mais il jouera aussi beaucoup en 5. »

On se souvient qu’à Tokyo, en 2021, les États-Unis évoluaient majoritairement avec une paire Bam Adebayo – Draymond Green au poste de pivot. Deux joueurs bien sûr très polyvalents, qui devraient avoir pour successeurs Jaren Jackson Jr. et donc Paolo Banchero à la Coupe du monde 2023.

Ce nouveau rôle ne devrait en tout cas pas déranger le premier choix de la Draft 2022, qui s’est récemment dit prêt à faire tout ce dont aurait besoin son équipe en Asie.

« Ici, je suis capable de faire d’autres choses, que ce soit pour avoir de l’influence en défense, au rebond, avec mes passes ou quoi que ce soit d’autre. Je pense pouvoir montrer les autres aspects de mon jeu. Qu’importe ce dont aura besoin l’équipe, je ferai en sorte de le montrer. »

Paolo Banchero Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ORL 72 34 42.7 29.8 73.8 1.2 5.7 6.9 3.7 2.2 0.8 2.8 0.5 20.0 Total 72 34 42.7 29.8 73.8 1.2 5.7 6.9 3.7 2.2 0.8 2.8 0.5 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.