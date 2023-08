France – Lituanie | Yakuba Ouattara – Terry Tarpey, les soutiers du Rocher

Forte de trois victoires consécutives, sur un écart confortable de 29 points en moyenne, l’Équipe de France, toute séduisante qu’elle est, va se frotter ce soir à Orléans à un gros morceau du basket européen avec la Lituanie de Jonas Valanciunas.

Les hommes de Vincent Collet connaissent bien cet adversaire coriace, pour l’avoir notamment rencontré à l’occasion du dernier Euro, en phase de poules (77-73). Mais la Lituanie se présente cet été sans sa superstar Domantas Sabonis, ainsi que deux joueurs solides d’Euroleague en Marius Grigonis et Rokas Giedraitis.

Très bons dès leur entrée en jeu face au Venezuela, Yakuba Ouattara et Terry Tarpey (auteur notamment de six points consécutifs) se préparent à un match de costauds. Un vrai test – match !

« On n’a pas eu beaucoup d’entraînements encore, et on n’en aura pas beaucoup avant le début de la compétition », explique Ouattara. « Donc, il faut utiliser ces matchs pour tester des choses »

« La Lituanie va être notre premier vrai test »

Avec la paire intérieure Valanciunas – Motiejunas, et une palanquée d’arrières – ailiers capables d’enfiler les tirs de loin, dont le vétéran Mindaugas Kuzminskas, sans oublier le meneur de Barcelone, Rokas Jokubaitis, la nation balte reste un redoutable adversaire.

« La Lituanie va être notre premier vrai test dans cette préparation. Je crois que les gars les connaissent assez bien », ajoute Terry Tarpey. « C’est bien d’avoir pu procéder en deux blocs, le premier pour trouver notre jeu et notre propre fonctionnement. On partage bien le ballon et on va continuer à le faire ! Et puis, avec le second bloc, on a des gros matchs à jouer, qui vont nous préparer pour la compétition. »

« Ça va être important pour nous de gagner. Je n’ai pas envie de me faire chambrer ! »

Dominateurs au rebond face à la petite nation sud-américaine lundi soir, les Bleus de Rudy Gobert et Moustapha Fall vont devoir se retrousser les manches face aux Lituaniens plus imposants physiquement. La maîtrise du rebond défensif sera encore au coeur des débats dans le vestiaire tricolore ! Tout comme la communication sur les déplacements en défense de zone…

« La base de la défense, c’est la communication », reprend Ouattara. « De savoir où on se situe, qui fait quoi, savoir qu’il y a quelqu’un derrière pour assurer. C’est un domaine dans lequel on progresse. C’est nettement mieux que lors des deux précédents matchs. On a encore de la marge pour faire mieux que ça encore. »

Néo-coéquipiers à Monaco, Tarpey et Ouattara (mais aussi Elie Okobo et Yoan Makoundou, voire Matthew Strazel, le partenaire d’entraînement) vont retrouver un de leurs camarades de club en Donatas Motiejunas. Et il semblerait que les paris soient déjà ouverts sur le Rocher !

« La Lituanie a des intérieurs dominants, donc ça va être un vrai test pour nous. Je vais retrouver un de mes coéquipiers [Donatas Motiejunas] de Monaco qui, lui, a très envie de nous battre », précise ainsi Ouattara. « On a discuté un peu et je sais comment ça va se passer. Ça va être important pour nous de gagner. Je n’ai pas envie de me faire chambrer [rires] ! »

« Tout le monde comprend bien sa place »

Automatiquement redescendu sur le totem avec les retours des tauliers, Batum et De Colo, Tarpey profite de cette préparation (bien que celle-ci soit raccourcie à 28 jours par le règlement NBA) pour remplir son rôle au mieux, lui qui avait été la surprise du chef lors du dernier Euro.

« C’était une grosse opportunité pour moi de jouer l’an passé sans les joueurs NBA. Maintenant, on cherche à trouver la meilleure alchimie avec Nando et Nico de retour. Cette préparation est le moment pour moi de trouver ma place dans l’équipe. J’ai eu une bonne discussion avec le coach et je me sens maintenant bien à l’aise dans mon rôle. »

Joueur de devoir et défenseur hors-pair, Tarpey est, comme Ouattara, un des maillons forts de l’édifice défensif tricolore. Quand il faudra se coltiner les scoreurs de l’armada canadienne, dont le All-Star Shai Gilgeous-Alexander, et les autres aux tours suivants, les Bleus pourront compter sur leurs soutiers venus du Rocher.

« On a un très bon équilibre intérieur – extérieur dans l’équipe cette année. Et mon rôle dans tout ça, c’est d’apporter du mouvement, de bouger autour sans ballon », conclut Tarpey. « Les gars en général comprennent bien ce qu’est leur rôle, c’est ce qui nous avait manqué l’année passée. Avec les joueurs de retour et l’expérience qu’on a dans l’équipe, tout le monde comprend bien sa place. C’est important de respecter cette hiérarchie si on veut aller loin dans la compétition. »

Propos recueillis à Orléans

Crédit photo : Lenoir/TheAgency/FFBB