Dwyane Wade répond aux critiques de Paul Pierce

On l’oublierait presque mais Dwyane Wade fait partie de cette exceptionnelle cuvée 2023 du Hall Of Fame. Comme Tony Parker, Pau Gasol et Dirk Nowitzki, l’ancien arrière du Heat a marqué sa génération avec trois titres de champion NBA, 13 sélections All-Star, un titre de MVP des Finals ou encore un trophée de MVP du All-Star game et deux titres olympiques. De quoi rendre jaloux un certain Paul Pierce qui reste persuadé qu’il était meilleur que Wade, même s’il n’a gagné qu’un titre…

« Si vous avez besoin d’un panier en toute fin de match, vous preniez qui : Dwyane Wade ou moi ? Si vous voulez gagner le match à qui donnez-vous la balle ? » demandait Pierce il y a quelques semaines sur le plateau de It Is What It Is. « Mettez Shaq dans mon équipe. Mettez LeBron et Bosh avec moi. Est-ce que ne vais pas gagner ? « Mettez-moi, LeBron et Bosh… on ne va pas en gagner deux titres ? Pendant longtemps, mes qualités n’ont pas été appréciées parce que je n’ai pas eu l’occasion de jouer avec beaucoup de grands joueurs. Et puis j’ai joué avec KG et Ray [Allen] qui n’étaient plus dans la fleur de l’âge. Quatre ans plus tôt, vous mettez moi, Ray et KG ensemble, vous pensez qu’on ne va pas repartir avec trois bagues ».

Qui créent des « superteams » : les joueurs ou les dirigeants ?

Invité du show de Dan Le Batard, Wade a été interrogé sur ces déclarations. L’animateur lui a rappelé que le Heat était allé chercher Allen aux Celtics pour gagner un titre de plus, et que la création des « Three Amigos » avait bouleversé le paysage de la NBA, au point même de s’attirer les foudres de David Stern. Mais Wade se défend.

« J’en ai fini avec le basket. Je ne me compare pas à quelqu’un qui ne joue pas ou qui joue, ce n’est plus mon défi » lance-t-il à propos de Paul Pierce. « Tout le monde réagit comme si c’était nous qui avions fait ça. Peut-être que c’est nous, les joueurs, qui avons décidé de nous unir, mais les franchises essayaient de trouver une solution. C’était notre heure, et nous avons eu notre heure. J’en ai eu assez, LeBron aussi, j’en suis sûr. C’est pourquoi nous avons décidé de nous réunir ».

Dwyane Wade est allé chercher « ses Avengers »

Le concept de « superteam » existait déjà avant les « Three Amigos », et les Celtics avaient d’ailleurs montré l’exemple en recrutant Kevin Garnett et Ray Allen le même été. Plus récemment, James Harden a rejoint Kevin Durant et Kyrie Irving aux Nets, et cet été, c’est Bradley Beal qui est parti à Phoenix. Pour Wade, c’est un privilège de pouvoir le faire.

« Quand vous arrivez sur le terrain, que vous avez quatre-cinq-six gars et que le coach vous regarde, qu’il appelle des systèmes pour vous, qu’il laisse les gars ouverts, quel grand joueur ne veut pas faire ça », demande Wade. « Je suis allé chercher mes Avengers, et tout le monde est furieux que j’aie pu jouer avec mes potes parce que j’ai pu jouer avec Shaq, puis avec LeBron. Je suis heureux de ma carrière. Je ne sais pas qui n’est pas content de sa carrière, et je suis désolé si ce n’est pas le cas, mais je suis content de la façon dont la mienne s’est déroulée ».

Dwyane Wade Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 MIA 61 35 46.5 30.2 74.7 1.4 2.7 4.1 4.5 2.3 1.4 3.2 0.6 16.3 2004-05 MIA 77 39 47.8 28.9 76.2 1.4 3.7 5.2 6.8 3.0 1.6 4.2 1.1 24.1 2005-06 MIA 75 39 49.5 17.1 78.3 1.4 4.3 5.7 6.7 2.9 2.0 3.6 0.8 27.2 2006-07 MIA 51 38 49.1 26.6 80.7 1.0 3.7 4.7 7.5 2.3 2.1 4.2 1.2 27.4 2007-08 MIA 51 38 46.9 28.6 75.8 0.9 3.3 4.2 6.9 2.7 1.7 4.4 0.7 24.6 2008-09 MIA 79 39 49.1 31.7 76.5 1.1 3.9 5.0 7.5 2.3 2.2 3.4 1.3 30.2 2009-10 MIA 77 36 47.6 30.0 76.1 1.4 3.5 4.8 6.5 2.4 1.8 3.3 1.1 26.6 2010-11 MIA 76 37 50.0 30.6 75.8 1.6 4.8 6.4 4.6 2.6 1.5 3.1 1.1 25.5 2011-12 MIA 49 33 49.7 26.8 79.1 1.5 3.4 4.8 4.6 2.2 1.7 2.6 1.3 22.1 2012-13 MIA 69 35 52.1 25.8 72.5 1.3 3.7 5.0 5.1 2.0 1.9 2.8 0.8 21.2 2013-14 MIA 54 33 54.5 28.1 73.3 1.1 3.4 4.5 4.7 2.0 1.5 3.0 0.5 19.0 2014-15 MIA 62 32 47.0 28.4 76.8 0.9 2.6 3.5 4.8 1.7 1.2 3.4 0.3 21.5 2015-16 MIA 74 31 45.6 15.9 79.3 1.1 3.0 4.1 4.7 1.6 1.1 2.7 0.6 19.0 2016-17 CHI 60 30 43.4 31.0 79.4 1.1 3.5 4.5 3.8 1.9 1.4 2.3 0.7 18.3 2017-18 * All Teams 67 23 43.8 28.8 71.4 0.8 3.0 3.8 3.4 1.9 0.9 2.1 0.7 11.4 2017-18 * CLE 46 23 45.5 32.9 70.1 0.9 3.1 3.9 3.5 1.8 0.9 2.0 0.7 11.2 2017-18 * MIA 21 22 40.9 22.0 74.5 0.5 2.9 3.4 3.1 1.9 0.9 2.3 0.7 12.0 2018-19 MIA 72 26 43.3 33.0 70.8 1.0 3.0 4.0 4.2 1.6 0.8 2.3 0.5 15.0 Total 1054 34 48.0 29.3 76.5 1.2 3.5 4.7 5.4 2.2 1.5 3.2 0.8 22.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.