Dwyane Wade rêve depuis longtemps de la veste orange de Hall of Famer

La liste des finalistes pour la classe 2023 du Hall of Fame a été annoncée vendredi à Salt Lake City, en ouverture des événements du All-Star week-end. Et sans trop de surprises, le nom de Dwyane Wade y figure.

« Le jeune Dwyane Wade n’aurait jamais pensé que ce moment arriverait » a-t-il reconnu. « Vous savez, parfois, quand vous êtes jeune et que vous avez un rêve, beaucoup de gens ne croient pas en votre rêve car il semble tellement irréalisable. Mais j’ai toujours été un rêveur. Je vous mentirais si je disais que je n’ai pas voulu abandonner ce rêve à plusieurs reprises. Mais je ne l’ai pas fait. Et maintenant me retrouver ici… Tout au long de mon parcours, j’ai vécu de nombreuses nuits où je me voyais porter cette veste orange de Hall of Famer ».

Légende vivante du Heat : « Wade County »

Choisi en 5e position de la fameuse Draft 2003, Dwyane Wade a connu une enfance très compliquée, avec une mère accro à la drogue. Avec des résultats scolaires faibles, il n’était ainsi pas une priorité pour les gros programmes de NCAA à sa sortie du lycée. Il a tout de même rejoint la fac de Marquette.

La suite ? Trois titres de champion NBA avec le Heat en 2006, 2012 et 2013 dont un trophée de MVP des Finales en 2006, 13 sélections au All-Star Game ainsi qu’une médaille d’or olympique avec Team USA lors des JO 2008.

« Tout au long de ce parcours, il y a eu tellement de gens qui m’ont aidé, qui m’ont poussé, qui m’ont permis de ne pas abandonner, qui m’ont permis de ne pas renoncer à ce rêve. Et nous avons tous besoin de cela. Nous ne pouvons pas le faire seul. Nous avons tous besoin de tant de personnes » a ajouté Dwyane Wade.

À Miami, Dwyane Wade est une légende, l’icône de la franchise. Il est leader du club au niveau des points, des passes décisives, des interceptions et au niveau du nombre de matchs joués.

Son mythique numéro 3 flotte déjà au plafond de la salle, depuis février 2020. À noter que le Heat ajoute un signe « Hall of Fame » sur les bannières des numéros retirés de ses joueurs introduits au Panthéon. Il aura l’occasion de devenir le 8e membre passé par le Heat, joueur et entraineur confondu, à devenir Hall of Famer, rejoignant ainsi Ray Allen, Chris Bosh, Alonzo Mourning, Shaquille O’Neal, Gary Payton, Pat Riley et Tim Hardaway.