Edy Tavares n’a pas abandonné son rêve de NBA…

Annoncé dans le viseur des Blazers le mois dernier, Edy Tavares est probablement conscient qu’à 31 ans, il ne lui reste plus beaucoup de temps pour re-traverser l’Atlantique et re-goûter à la NBA, après s’être imposé comme l’un des meilleurs pivots du continent européen au cours des dernières saisons.

Pour l’heure, le géant cap-verdien (2m21, 125kg) dispose d’une dernière année de contrat avec le Real Madrid mais, passée cette campagne 2023/24, tous les espoirs seront permis.

« Je ne sais pas si je vais renouveler mon contrat avec le Real Madrid », admet-il ainsi, en marge d’un tournoi amical en Italie. « Le fait est que je dispose d’un contrat pour la saison prochaine, qui expirera ensuite, et je ne sais pas quoi dire d’autre. J’espère que nous trouverons un accord, mais le rêve NBA est aussi présent, je ne vais pas le cacher. »

Partir dès maintenant, mais payer cher, ou attendre un an ?

Problème, pour retourner en NBA dès cette saison, six ans après son départ, Edy Tavares est confronté à un obstacle de taille : la clause lui permettant de quitter l’Europe avant la fin de son contrat en Espagne, dont le montant est plus élevé que les 6 millions d’euros payés par Facundo Campazzo pour rejoindre les Nuggets en 2020.

Or, comme les franchises NBA ne peuvent offrir que 825 000 dollars pour libérer un joueur d’une autre ligue, le reste est à la charge de ce dernier. Il n’est donc pas impossible de voir l’ancien pivot des Hawks et des Cavaliers continuer un an de plus avec le Real Madrid, avant de filer potentiellement aux États-Unis.

« Rien n’est encore fait, mais ça ne m’inquiète pas », ajoute-t-il, au sujet de son avenir. « Je me concentre d’abord sur la Coupe du monde avec mon pays et j’essaierai ensuite de profiter de chaque instant avec mon club jusqu’au dernier match. Si je reste, c’est très bien, mais si ce n’est pas le cas, tant pis. J’ai déjà dit à plusieurs reprises que je pensais à la NBA, mais il faut analyser la situation dans son ensemble. »

Leader du Cap-Vert à la Coupe du monde, Edy Tavares aura fort à faire au cours de cette compétition, puisque son pays croisera d’abord la route de la Slovénie, du Venezuela et de la Géorgie en phase de poules. Avant de rencontrer l’Australie, l’Allemagne, la Finlande ou le Japon en cas de qualification au deuxième tour ?