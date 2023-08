Alerte rouge sur la Jordan Tatum 1

Sortie en avril dernier, la Jordan Tatum 1 n’a pas chômé en délivrant déjà plus d’une dizaine de coloris. Alors que la couleur rouge n’avait encore été que très peu utilisée, cette version « University Red » vient corriger le tir.

La tige est en effet principalement dans un rouge « University Red », avec seuls les logos JT et le Jumpman ressortant en blanc. Même chose pour le numéro 0 et la signature de Jayson Tatum sur le talon. L’ensemble repose sur une semelle également blanche.

La sortie de ce coloris serait prévue pour les prochaines semaines, toujours à 120 euros.

(Via SneakerNews)

—

