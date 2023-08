Jordan Brand continue de faire la promotion de la Jordan MVP 678, un modèle hybride qui, comme son nom l’indique, s’inspire des Air Jordan 6,7,8, correspondant aux paires portées par Michael Jordan lors du premier « Three-Peat » des Bulls.

Après avoir été dévoilée sous un coloris « Raptors », avec une tige noir assortie de touches en violet et rouge à sa base, la paire est de retour avec le même thème, sauf que la tige en cuir est cette fois entièrement blanche. Seuls le « Jumpman » et l’inscription « Nike Air » sur le talon ressortent en rouge, ainsi qu’un « 23 » en violet.

Pas de date de sortie officielle pour le moment concernant ce modèle annoncé à 165 dollars.

(Via SneakerNews)

—

