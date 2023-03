Jordan Brand sort un nouveau modèle hybride : la Jordan MVP 678

Les modèles hybrides ont la cote et Jordan Brand n’a pas manqué en avant de mettre en avant ses dernières réalisations, de la Jordan « Two Trey » à la Jordan 6 Rings, dont le dernier coloris a été présenté ce week-end.

Les premières images du nouveau modèle du genre a fuité, il s’agit de la Jordan MVP 678 ! Sa conception s’est donc inspirée des Air Jordan 6,7 et 8, portées par Michael Jordan lors des titres de 1991, 1992 et 1993.

On commence cette fois par la semelle en noir, rouge et bleu translucide, issue de la AJ6. Le clin d’œil à la AJ 7 est présent sur la languette, et l’arrière de la chaussure est inspirée de la AJ8, la tige reprenant habilement des touches des trois paires. Ce coloris principalement noir assorti de finitions en violet et rouge devrait être le premier à sortir, probablement au cours de l’été. Son prix devrait avoisiner les 240 dollars.

