Du nouveau sur la Jordan 6 Rings pour 2023

Inspirée des différents modèles avec lesquels Michael Jordan a remporté ses six titres NBA, la Jordan 6 Rings est de retour en 2023 avec ce premier coloris en noir, blanc et beige.

L’originalité réside dans la composition de la base de la tige, habituellement en cuir verni, qu’on retrouve cette fois-ci en nubuck noir. Le reste de la tige en cuir et en mesh ressort en blanc, tandis que les finitions ainsi que la semelle extérieure apparaissent en beige.

Pas de date de sortie officielle pour l’instant pour ce modèle attendu à 170 dollars.

(Via SneakerNews)

—

