Présaison : les Warriors vont défier Victor Wembanyama

Une à une, les franchises dévoilent leur calendrier pour la présaison, et jeudi, c’était au tour des Warriors avec cinq rencontres étalées du 7 au 20 octobre. Alors que leur training camp débutera le 2 octobre, les champions NBA 2022 commenceront par la réception des Lakers le 7 octobre au Chase Center, puis ils joueront le « match retour » le 13 octobre à la Crypto.com Arena. Ce sera donc une revanche de la demi-finale de conférence, remportée 4-2 par les Lakers.

Ensuite, les Warriors se déplaceront à Sacramento pour défier les Kings le 15 octobre, avec un « match retour » au Chase Center le 18 octobre. Une double opposition aux allures de revanche, à nouveau, après la série de playoffs remportée à l’arrachée par les Warriors.

Enfin, le 20 octobre, pour la première fois depuis 2007, les Warriors termineront cette présaison avec la réception des Spurs de… Victor Wembanyama. Il devrait y avoir la foule des grands soirs pour voir le Français. En présaison, les Warriors n’ont plus accueilli les Spurs depuis plus de 40 ans ! On imagine que « Wemby » est pour quelque chose dans ce choix.