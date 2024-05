Un carton d’audience pour le Game 7 entre les Warriors et les Kings

Alors que le Game 6 avait déjà réalisé un record pour un match de playoffs sur ESPN, le Game 7 entre les Warriors et les Kings, diffusé sur ABC, a lui aussi réalisé un gros carton.

Le match a ainsi attiré 9.84 millions de téléspectateurs de moyenne sur la chaîne nationale, ce qui en fait le match du premier tour des playoffs le plus regardé depuis le Game 5 entre Kings et Jazz, en 1999. Même en élargissant au deuxième tour, aucun match n’avait fait mieux depuis le Game 7 entre Raptors et Sixers, en 2001 !

Avec un pic à 11.93 millions de téléspectateurs, le match a ainsi battu quasiment tous les matchs de la dernière campagne de playoffs, hors Finals, puisque seul le Game 7 de la finale de conférence Est entre les Celtics et le Heat avait attiré plus d’Américains devant leur télévision (9.88 millions).

Ça promet d’énormes audiences pour la série entre les Lakers et les Warriors…