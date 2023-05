Les diffuseurs se frottent déjà les mains à l’idée de cette demi-finale de conférence entre les Golden State Warriors de Stephen Curry et les Los Angeles Lakers de LeBron James.

Car au premier tour, les deux équipes ont énormément attiré les téléspectateurs. Le Game 6 entre les Kings et les Warriors a ainsi été regardé par 4.98 millions, avec un pic à 6.51 millions de téléspectateurs dans le dernier quart d’heure. C’est tout simplement le record de la chaîne sportive du câble pour un premier tour de playoffs !

Encore mieux pour ESPN, le Game 6 entre les Grizzlies et les Lakers a de son côté été suivi par 4.64 millions de personnes, avec un pic à 5.65 millions dans le premier quart d’heure, étant donné le « blowout »…

Il s’agit là de la troisième meilleure audience d’ESPN pour un match du premier tour, après donc le Game 6 entre les Kings et les Warriors de la même soirée, et le Game 6 de la série entre les Lakers et le Thunder, en 2010.

De l’autre côté des Etats-Unis, le Game 6 entre les Celtics et les Hawks a de son côté été suivi par 2.98 millions de téléspectateurs sur TNT, en hausse de 12% par rapport à la série Suns-Pelicans de l’an passé.