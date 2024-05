Avec la manière, Diana Taurasi devient la première joueuse à inscrire 10 000 points !

Meilleure marqueuse de l’histoire de la WNBA depuis 2017 avant d’être élue plus grande joueuse de l’histoire de cette ligue en 2021, Diana Taurasi a déjà profondément marqué son sport. Elle vient d’ajouter une nouvelle pierre à son superbe édifice.

La star du Phoenix Mercury a inscrit 42 points contre l’Atlanta Dream, dépassant ainsi la barre symbolique des 10 000 points marqués en carrière. Elle n’avait besoin que de 18 unités pour cela, et c’est sur un panier primé qu’elle a réussi cet exploit.

« C’est agréable car on a gagné le match », a-t-elle commenté. « Je me sentais bien et mes coéquipiers me cherchaient. Parfois, ça rentre dedans car c’est notre jour. Aujourd’hui, c’était le mien. »

Comme Michael Jordan…

Plus anecdotique, encore que, Diana Taurasi (41 ans) devient aussi la joueuse plus âgée à inscrire 40 points, loin devant Cynthia Cooper (36 ans) en 1999. Pour comparer avec la NBA, le seul joueur à avoir marqué 40 points à 40 ans n’est autre que Michael Jordan, avec les Wizards en 2003.

La quintuple championne olympique est seule dans son royaume puisque la deuxième meilleure marqueuse de l’histoire de la WNBA, Tina Thompson, est à 7488 points. Surtout, elle ne joue plus depuis dix ans. La joueuse en activité la plus proche, Tina Charles, est à 7115 unités, soit presque 3000 points de retard…