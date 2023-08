Polémique autour d’un don du Orlando Magic pour le gouverneur de Floride

Le timing passe très mal pour le syndicat des joueurs de la ligue. Le Orlando Magic a fait un don de 50 000 dollars au gouverneur de Floride Ron De Santis afin de soutenir le lancement de sa campagne présidentielle. Ce don n’a été rendu officiel que récemment, quelques jours après les déclarations extrémistes de Ron DeSantis au sujet du rôle supposé « bénéfique » de l’esclavage pour les travailleurs exploités et privés de leurs droits. Une prise de position qualifiée de « mensonge » par la vice-présidente Kamala Harris, et qui, pourtant, devrait désormais être enseigné dans les écoles de l’Etat de Floride !

Ses déclarations n’ont pas manqué de faire réagir dans tout le pays, et le syndicat des joueurs en a rajouté une couche, estimant que ce soutien affiché avec de quoi alarmer les joueurs, « au regard des récents commentaires et de la politique de son bénéficiaire ».

« Les propriétaires, les joueurs et le personnel de la NBA ont le droit d’exprimer leurs opinions politiques personnelles, y compris par le biais de dons et de déclarations. Cependant, si les contributions sont faites au nom d’une équipe entière, en utilisant l’argent gagné par le travail de ses employés, il incombe aux propriétaires de l’équipe de prendre en compte les diverses valeurs et perspectives du personnel et des joueurs », a déclaré le NBPA avant de rappeler que le don du Magic ne représentait pas le soutien des joueurs envers Ron DeSantis.

Le premier à réagir avait été Larry Nance Jr, qui s’était étonné sur ses réseaux sociaux que les dirigeants d’une franchise comme Orlando « aient décidé que ce soit une bonne idée de soutenir un homme qui prétend que l’esclavage a eu des avantages personnels pour les esclaves » avec « un effectif majoritairement noir, un entraîneur noir et un GM noir ».

Le propriétaire du Magic est proche du camp Trump

De son côté la NBA a précisé que les propriétaires ont le libre choix de leurs décisions et contributions sur le plan politique. Pour rappel, la famille DeVos, propriétaire du Magic depuis 1991, est très proche des cercles républicains de l’Etat de Floride, et même du camp Trump puisque la belle-soeur de l’actuel propriétaire du Magic était secrétaire d’Etat à l’Éducation de 2017 à 2021 sous l’ancien président Donald Trump.

Enfin, le Magic s’est défendu en expliquant que ce don datait de mai, et qu’il était antérieur aux déclarations pro-esclavagistes de DeSantis : « Pour clarifier les choses, ce don a été offert avant que le gouverneur DeSantis n’entre dans la course à la présidentielle. Il a été effectué en tant qu’entreprise de Floride en soutien au gouverneur de Floride pour la prospérité continue de Central Florida. »