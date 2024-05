Pour Jonathan Kuminga, sa troisième année sera la bonne

Après avoir démontré de grandes aptitudes et un fort potentiel lors de son année rookie, avec un titre de champion NBA à la clé dès 2022, Jonathan Kuminga a clairement déçu la saison passée, au point de sortir de la rotation. Mais à Golden State, on croit encore en lui, et l’intéressé a conscience qu’il doit passer à la vitesse supérieure.

C’est l’objectif qu’il s’est fixé pour la saison à venir, comme il l’a indiqué depuis l’Afrique du Sud où il participe à un camp « Basketball Without Boarders ». S’il possède un vrai rôle en saison régulière après avoir dépassé les 20 minutes par match en 2022-2023, son but sera désormais de gagner en responsabilité et d’en faire tout simplement plus à tous les niveaux afin de rester dans la rotation lorsque les playoffs et les matchs importants arrivent.

« La saison à venir est définitivement la bonne année », s’est-il promis. « Beaucoup de gens attendent beaucoup de moi, et moi aussi, j’en attends beaucoup. C’est beaucoup de pression, mais je ne fais pas vraiment attention à ce qui se dit. La pression sera toujours là. C’est à moi d’aller sur le terrain et d’être performant ».

Kuminga veut évoluer sur le plan personnel

Propulsé dans l’une des meilleures équipes de la ligue, Jonathan Kuminga a relevé un premier défi en montrant qu’il pouvait s’intégrer au groupe de Steve Kerr. Ces deux dernières années, il aura donc progressé et appris sur les terrain, mais aussi en dehors, notamment lorsqu’il s’est retrouvé sorti de la rotation, en début de saison puis plus récemment en playoffs.

« Il n’y a rien de plus important que d’évoluer en tant que personne. Tant que vous grandissez en tant que personne, ça vous ouvre beaucoup de portes. Maintenant, je sais ce qu’il faut faire sur le terrain, et ce qu’il faut faire en dehors du terrain. C’est simplement ça, grandir ».

De l’ambition, du travail et de la régularité, il lui faudra au moins ça pour s’imposer à Golden State. Et il pourra désormais compter sur Chris Paul pour lui permettre de franchir un cap.

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 70 17 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GOS 67 21 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.5 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GOS 74 26 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.7 0.5 16.1 Total 211 22 52.4 34.1 70.7 1.0 2.9 3.9 1.7 2.2 0.6 1.4 0.4 11.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.