Evan Fournier, le simple plaisir de rejouer

C’est une vraie respiration pour lui. Alors que certains NBAers trainent des pieds pour jouer en sélection, Evan Fournier arrive chaque année au trot au rassemblement, et d’autant plus cette année. Scotché au bout du banc des Knicks après une vingtaine de matches, l’arrière des Bleus a des fourmis dans les jambes, et ses 20 points face au Monténégro ont démontré que son talent offensif restait intact.

« C’est toujours bien de bien jouer, de mettre dedans… mais c’est juste la préparation » tempère l’arrière-ailier des Bleus. « J’essaye d’être agressif, juste dans mes choix. Il faut que je fasse encore mieux, que je tente de mener par l’exemple. J’ai clairement plus faim de basket. Faire de la compétition, être agressif. Retrouver ce sport. Forcément mon état d’esprit est différent. Je veux être moi-même à nouveau. »

Pour cela, Fournier retrouve Nando De Colo et Nicolas Batum, deux joueurs altruistes, bons passeurs, et les automatismes sont précieux après plusieurs mois d’absence. « Je partage très bien le backcourt avec Nando De Colo. Et Nicolas est un excellent facilitateur. Offensivement on peut être très très fort », avance Fournier, cité sur le site de la FFBB. « Quand j’ai la balle et que je dois créer, j’ai plus d’espaces parce que ce sont des joueurs dangereux. Quand tu prends un pick n’roll et que tu as trois joueurs sur toi, ce n’est pas la même que si tu n’en as qu’un. »

Evan Fournier Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DEN 38 11 49.3 40.7 76.9 0.2 0.8 0.9 1.2 1.7 0.5 0.8 0.0 5.3 2013-14 DEN 76 20 41.9 37.6 75.6 0.5 2.2 2.7 1.5 2.4 0.5 1.3 0.1 8.4 2014-15 ORL 58 29 44.0 37.8 72.8 0.5 2.2 2.6 2.1 2.0 0.7 1.4 0.0 12.0 2015-16 ORL 79 33 46.2 40.0 83.6 0.4 2.4 2.9 2.7 2.7 1.2 1.7 0.0 15.4 2016-17 ORL 68 33 43.9 35.6 80.5 0.7 2.4 3.1 3.0 2.7 1.0 2.1 0.1 17.2 2017-18 ORL 57 32 45.9 37.9 86.7 0.4 2.8 3.2 2.9 2.4 0.8 1.7 0.3 17.8 2018-19 ORL 81 32 43.8 34.0 80.6 0.5 2.7 3.2 3.6 2.8 0.9 1.9 0.2 15.1 2019-20 ORL 66 31 46.7 39.9 81.8 0.3 2.3 2.6 3.2 2.4 1.1 1.9 0.2 18.5 2020-21 * All Teams 42 30 45.7 41.3 78.8 0.2 2.8 3.1 3.4 2.3 1.1 1.7 0.5 17.1 2020-21 * ORL 26 30 46.1 38.8 79.7 0.2 2.7 2.9 3.7 2.1 1.0 2.1 0.4 19.7 2020-21 * BOS 16 30 44.8 46.3 71.4 0.3 3.0 3.3 3.1 2.6 1.3 1.2 0.6 13.0 2021-22 NYK 80 30 41.7 38.9 70.8 0.4 2.2 2.6 2.1 2.3 1.0 1.3 0.3 14.1 2022-23 NYK 27 17 33.7 30.7 85.7 0.2 1.7 1.8 1.3 1.7 0.6 0.8 0.1 6.1 Total 672 28 44.3 37.9 79.9 0.4 2.3 2.7 2.6 2.4 0.9 1.6 0.2 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.