Rudy Gobert sur son panier à 3-points : « J’ai l’impression d’avoir perdu ma virginité »

Le temps s’est arrêté à Montpellier mercredi soir, dans le deuxième quart-temps du match amical entre la France et le Monténégro. Sur une remise en jeu ligne de fond, Elie Okobo a trouvé Rudy Gobert esseulé en tête de raquette. La défense adverse n’est pas montée sur lui, et le pivot tricolore n’a donc pas eu froid aux yeux en inscrivant son premier panier à 3-points en carrière sous les ovations du public héraultais, suivies par les félicitations de ses coéquipiers.

Depuis le début de sa carrière en 2009-2010 chez les U21 choletais, Rudy Gobert avait tenté en tout et pour tout 28 tirs à 3-points, dont 90% d’entre eux étaient des tirs tentés en fin de possession. Tous avaient raté la cible ! Cela commençait à le démanger ces dernières saisons, avec trois tentatives lors du dernier Eurobasket, trois lors de la dernière saison avec Minnesota, et quatre en 2020-2021 et 2021-2022 avec le Jazz. C’est encore très peu, mais pour un joueur qui n’en n’avait pris aucun les trois années précédentes, c’est énorme !

Le premier d’une « longue » série ?

Après la rencontre, le poste 5 des Wolves, désormais à 100% dans l’exercice sur cette prépa’, est revenu sur cette grande première pour lui. Alors, ça fait quoi d’inscrire un panier à 3-points dans un vrai match officiel ?

« Merci, merci, j’attendais cette question avec impatience. J’ai l’impression d’avoir perdu ma virginité ce soir », a-t-il répondu sur le ton de la rigolade avant de confier travailler réellement sur cette nouvelle facette qu’il pourrait ajouter à son jeu. « C’est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup. Chaque année ma confiance augmente avec le travail. Maintenant, elle est à un niveau où je sais que je peux les prendre en match. Il faut que je prenne l’habitude de les prendre en match. Mes coéquipiers me font confiance, mon coach me fait confiance, et donc je vais continuer à les prendre. La majorité des fans ne savent pas ce qu’il se passe en dehors des matchs. Forcément, ils peuvent être surpris que les joueurs travaillent sur des choses qu’ils ne font pas sur le terrain. Mais avant de le montrer sur le terrain, il faut le travailler. »

A quand le 3-points en step-back pour Rudy Gobert ?

Ses coéquipiers n’ont pas manqué de le chambrer, à commencer par les deux « anciens » de l’Equipe de France, Evan Fournier et Nicolas Batum, qui a pour sa part fini à 0/4 dans l’exercice.

« C’est incroyable, il en a mis plus que moi ce soir. Je vais prendre ma retraite bientôt si ça continue », a-t-il confié, avant d’expliquer pour sa part que la décision de Rudy Gobert ne venait pas d’une consigne particulière ». « Non. Je pense que même le Monténégro n’était pas prêt pour ça. Tout arrive ! ».

De son côté, son grand ami Evan Fournier a senti la pression monter, lui qui a promis qu’il arrêterait sa carrière le jour où Rudy Gobert inscrirait un step-back à 3-points en match. On n’y est pas encore, mais ça se rapproche !

« Je suis content, mais c’est peut-être une mauvaise nouvelle pour la suite, on verra », a lâché le meilleur scoreur du match avec un grand sourire.

Rudy Gobert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 UTH 45 10 48.6 0.0 49.2 1.1 2.3 3.4 0.2 1.3 0.2 0.7 0.9 2.3 2014-15 UTH 82 26 60.4 0.0 62.3 3.2 6.2 9.5 1.3 2.1 0.8 1.4 2.3 8.4 2015-16 UTH 61 32 55.9 0.0 56.9 3.4 7.5 11.0 1.5 2.7 0.7 1.9 2.2 9.1 2016-17 UTH 81 34 66.1 0.0 65.3 3.9 8.9 12.8 1.2 3.0 0.6 1.8 2.6 14.0 2017-18 UTH 56 32 62.2 0.0 68.2 3.0 7.8 10.7 1.4 2.7 0.8 1.9 2.3 13.5 2018-19 UTH 81 32 66.9 0.0 63.6 3.8 9.0 12.9 2.0 2.9 0.8 1.6 2.3 15.9 2019-20 UTH 68 34 69.3 0.0 63.0 3.4 10.1 13.5 1.5 3.2 0.8 1.9 2.0 15.1 2020-21 UTH 71 31 67.5 0.0 62.3 3.4 10.1 13.5 1.3 2.3 0.6 1.7 2.7 14.3 2021-22 UTH 66 32 71.3 0.0 69.0 3.7 11.0 14.7 1.1 2.7 0.7 1.8 2.1 15.6 2022-23 MIN 70 31 65.9 0.0 64.4 3.3 8.3 11.6 1.2 3.0 0.8 1.7 1.4 13.4 Total 681 30 65.4 0.0 63.9 3.3 8.3 11.7 1.3 2.6 0.7 1.7 2.1 12.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.