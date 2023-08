Une Jordan MVP 678 en version camouflage

Jordan Brand est en train de mettre le paquet sur son dernier modèle hybride, la Jordan MVP 678, inspirée des Air Jordan 6,7 et 8 sorties entre 1991 et 1993, lors du premier « Three-peat » de Michael Jordan avec les Bulls. La marque au Jumpman a déjà dévoilé de nombreux coloris dont une version PSG. Voici un nouveau thème original autour du camouflage avec un modèle principalement vert et une base en cuir recouverte de parties en daim vert foncé.

Les logos « Jumpman » et « Nike Air » ressortent en orange, et des motifs « camo » complètent l’ensemble sur la languette et la base du talon. La semelle extérieure est pour sa part assortie d’une partie en bleu translucide. Baptisée « Green Suede », cette Jordan MVP 678 devrait rapidement intégrer le calendrier de sortie de Jordan Brand pour les mois à venir. Son prix pourrait avoisiner les 240 dollars.

(Via SneakerNews)

