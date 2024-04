La Jordan MVP 678 aux couleurs du Paris Saint-Germain

Dernier modèle hybride signé Jordan Brand, inspiré des Air Jordan 6, 7 et 8 correspondant au premier « Three Peat » de Michael Jordan avec les Bulls, la Jordan MVP 678 est de retour sur le devant de la scène dans le cadre du partenariat entre Jordan Brand et le PSG débuté en 2018.

Comme pour la Air Jordan 6 Low, cette paire de Jordan MVP 678 se distingue par ses touches d’orange, sur le Jumpman et la tirette, pour compléter une tige noire avec à sa base l’inscription « Ici, c’est Paname ». Le col et le logo « Nike Air » ressortent en blanc, tandis que l’ensemble repose sur une semelle noir et bleu translucide. Encore un peu de patience pour connaître son prix et sa date de sortie.

(Via SneakerNews)

—

