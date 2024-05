À Golden State, on ne s’attend pas à revoir Andre Iguodala dans l’effectif

À 39 ans passés, et au sortir d’une saison quasi blanche (8 matchs, pour 2.4 passes, 2.1 points et 2.1 rebonds), tout laisser à penser qu’Andre Iguodala en a terminé avec sa carrière de joueur, d’autant qu’il avait annoncé que cette campagne 2022/23 serait sa dernière au moment de sa prolongation.

Sauf que, bientôt un an plus tard, l’officialisation de sa retraite n’est toujours pas tombée et il se peut donc que le quadruple champion NBA se laisse tenter par une (nouvelle) dernière danse. À en croire Mike Dunleavy Jr, cette hypothèse est pourtant peu probable.

« Nous en avons déjà discuté cet été et nous verrons. Nous ne lui fermons pas la porte, mais je pense qu’il ne sera pas de retour. Même si on ne sait jamais, ça reste Andre », déclare le nouveau GM des Warriors, concernant celui qui occupait principalement un rôle « à la Udonis Haslem » la saison dernière.

La porte est ouverte et, s’il le voulait réellement, Andre Iguodala pourrait ainsi disputer sa 20e saison dans la ligue au sein de la franchise avec laquelle il a connu ses plus belles heures.

« J’ai la sensation qu’il a probablement d’autres dossiers en cours à gérer en ce moment, mais il a mon numéro, mon téléphone reste allumé », ajoute Mike Dunleavy Jr, alors que Golden State dispose encore d’une place à attribuer dans son effectif.

Andre Iguodala Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2004-05 PHL 82 33 49.3 33.1 74.3 1.1 4.6 5.7 3.0 2.5 1.7 1.7 0.6 9.0 2005-06 PHL 82 38 50.0 35.4 75.4 1.4 4.4 5.9 3.1 2.4 1.7 1.9 0.3 12.3 2006-07 PHL 76 40 44.7 31.0 82.0 1.0 4.7 5.7 5.7 2.6 2.0 3.4 0.4 18.2 2007-08 PHL 82 40 45.6 32.9 72.1 1.0 4.4 5.4 4.8 2.3 2.1 2.6 0.6 19.9 2008-09 PHL 82 40 47.3 30.7 72.4 1.1 4.6 5.7 5.3 1.9 1.6 2.7 0.4 18.8 2009-10 PHL 82 39 44.3 31.0 73.3 1.0 5.5 6.5 5.8 1.8 1.7 2.7 0.7 17.1 2010-11 PHL 67 37 44.5 33.7 69.3 0.9 4.9 5.8 6.3 1.6 1.5 2.1 0.6 14.1 2011-12 PHL 62 36 45.4 39.4 61.7 0.9 5.2 6.2 5.5 1.5 1.7 1.9 0.5 12.4 2012-13 DEN 80 35 45.1 31.7 57.4 1.0 4.3 5.3 5.4 1.6 1.7 2.6 0.7 13.0 2013-14 GOS 63 32 48.0 35.4 65.2 0.8 3.8 4.7 4.2 1.6 1.5 1.6 0.3 9.3 2014-15 GOS 77 27 46.6 34.9 59.6 0.6 2.8 3.3 3.0 1.3 1.2 1.1 0.3 7.8 2015-16 GOS 65 27 47.8 35.1 61.4 0.8 3.3 4.1 3.4 1.6 1.1 1.2 0.3 7.0 2016-17 GOS 76 26 52.8 36.2 70.6 0.7 3.3 4.0 3.4 1.3 1.0 0.8 0.5 7.6 2017-18 GOS 64 25 46.3 28.2 63.2 0.8 3.1 3.8 3.3 1.6 0.8 1.1 0.6 6.0 2018-19 GOS 68 23 50.0 33.3 58.2 0.7 3.0 3.7 3.2 1.4 0.9 0.8 0.8 5.7 2019-20 MIA 21 20 43.2 29.8 40.0 0.8 2.9 3.7 2.4 1.7 0.7 1.2 1.0 4.6 2020-21 MIA 63 21 38.3 33.0 65.8 0.6 2.9 3.5 2.3 1.4 0.9 1.1 0.6 4.4 2021-22 GOS 31 19 38.0 23.0 75.0 0.7 2.6 3.2 3.7 1.1 0.9 0.9 0.7 4.0 Total 1223 32 46.3 33.0 70.9 0.9 4.0 4.9 4.2 1.8 1.4 1.8 0.5 11.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.