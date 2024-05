Josh Smith veut s’orienter vers une carrière dans le coaching

Parmi les joueurs les plus spectaculaires et complets des années 2000, avant de progressivement perdre en influence quand il a quitté les Hawks pour les Pistons, Josh Smith a malgré lui dû accepter que sa carrière de basketteur était derrière lui. Il faut dire que, sans compter son passage dans la BIG3 League en 2019, il n’a plus foulé un parquet depuis octobre 2017, et cette brève pige chez les Pelicans.

Or, à 37 ans passés, « J-Smoove » n’a surtout pas l’intention de s’éloigner des terrains et du jeu pour de bon, puisqu’il n’envisage aujourd’hui rien d’autre qu’une carrière dans le coaching.

« J’ai des passions différentes maintenant, je me dirige vers le prochain chapitre de ma carrière et de ma vie, et je souhaite entraîner. L’association des joueurs a d’excellents programmes pour répondre aux besoins des anciens joueurs », livre l’ancien ailier-fort, en marge d’un camp organisé à Atlanta, où il a joué durant neuf ans.

Actuellement, Josh Smith officie principalement comme assistant au niveau amateur, sur le circuit AAU (pour American Athletic Union), qui regroupe certains des meilleurs lycéens des États-Unis. À terme, il s’imagine néanmoins entraîner à l’étage supérieur, et évidemment atterrir sur un banc NBA.

« J’ai été joueur professionnel, donc je compte entraîner un jour au niveau professionnel. C’est assurément l’un de mes rêves, je veux l’accomplir, et je pense que je fais le nécessaire pour y arriver », ajoute celui qui prend plaisir à transmettre son expérience et son savoir à la plus jeune génération.

Au meilleur de sa forme, on se souvient que Josh Smith affichait 18.8 points, 9.6 rebonds, 3.9 passes, 1.7 contre et 1.4 interception de moyenne en 2011/12, sans parvenir toutefois à participer au All-Star Game.

Josh Smith Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2004-05 ATL 74 28 45.5 17.4 68.8 2.0 4.2 6.2 1.7 2.1 0.8 1.8 2.0 9.7 2005-06 ATL 80 32 42.5 30.9 71.9 2.2 4.4 6.6 2.4 3.3 0.8 2.0 2.6 11.3 2006-07 ATL 72 37 43.9 25.0 69.3 2.3 6.3 8.6 3.3 3.4 1.4 3.2 2.9 16.4 2007-08 ATL 81 36 45.7 25.3 71.0 2.0 6.3 8.2 3.4 3.3 1.5 3.0 2.8 17.2 2008-09 ATL 69 35 49.2 29.9 58.8 1.9 5.3 7.2 2.5 2.7 1.4 2.3 1.6 15.6 2009-10 ATL 81 35 50.5 0.0 61.8 2.8 6.0 8.7 4.2 3.0 1.6 2.4 2.1 15.7 2010-11 ATL 77 34 47.7 33.1 72.5 1.7 6.8 8.5 3.3 2.8 1.3 2.6 1.6 16.6 2011-12 ATL 66 35 45.8 25.7 63.0 2.1 7.5 9.6 3.9 2.6 1.4 2.5 1.7 18.8 2012-13 ATL 76 35 46.5 30.3 51.7 1.8 6.7 8.4 4.2 2.3 1.2 3.0 1.8 17.5 2013-14 DET 77 36 41.9 26.4 53.2 1.3 5.4 6.8 3.3 2.6 1.4 2.6 1.4 16.4 2014-15 * All Teams 83 28 41.9 31.6 49.8 1.8 4.6 6.4 3.3 2.8 1.1 2.5 1.4 12.4 2014-15 * HOU 55 26 43.8 33.0 52.1 1.8 4.2 6.0 2.6 2.7 0.9 2.4 1.2 12.0 2014-15 * DET 28 32 39.1 24.3 46.8 1.9 5.4 7.2 4.7 2.9 1.3 2.6 1.7 13.1 2015-16 * All Teams 55 16 36.4 28.7 55.2 0.9 2.6 3.5 1.6 2.2 0.6 1.4 0.9 6.0 2015-16 * LAC 32 14 38.3 31.0 59.5 1.0 2.9 3.9 1.3 1.9 0.6 1.3 1.1 5.7 2015-16 * HOU 23 18 34.3 27.1 48.0 0.8 2.1 2.9 2.1 2.4 0.7 1.6 0.6 6.6 2017-18 NOP 3 4 25.0 0.0 0.0 1.0 0.3 1.3 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.7 Total 894 32 45.2 28.5 63.2 1.9 5.5 7.4 3.1 2.8 1.2 2.5 1.9 14.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.