Finalement, Alperen Sengun représentera la Turquie cet été

Bonne nouvelle pour la Turquie, à dix jours du début du pré-tournoi de qualification olympique qu’elle disputera à domicile (12-20 août). Comme rapporté par le média local Fanatik, Alperen Sengun défendra finalement les couleurs de son pays cet été, contrairement à ce qui était annoncé la semaine dernière.

Initialement, le pivot des Rockets devait ainsi manquer cette fenêtre internationale, au même titre que Cedi Osman, mais il s’est arrangé pour être disponible pour sa sélection, terminant plus tôt que prévu ses entraînements aux États-Unis pour la rejoindre en Italie.

On rappelle que le pré-tournoi de qualification olympique concerne les pays qui ne sont pas qualifiés pour les Jeux olympiques de Paris. Pour l’être, il leur faudra remporter ce pré-TQO afin d’avoir le droit de disputer, en juillet 2024, un tournoi de qualification olympique décisif (et plus relevé).

Cet été, la Turquie défiera l’Islande, la Bulgarie puis l’Ukraine et, outre Alperen Sengun, elle devrait pouvoir compter sur Furkan Korkmaz et Ömer Yurtseven, deux autres « NBAers ».

Crédit photo : FIBA.com

Alperen Sengun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 72 21 47.4 24.8 71.1 1.9 3.5 5.5 2.6 3.0 0.8 2.0 0.9 9.6 2022-23 HOU 75 29 55.3 33.3 71.5 3.2 5.8 9.0 3.9 3.4 0.9 2.6 0.9 14.8 2023-24 HOU 63 33 53.7 29.7 69.3 2.9 6.4 9.4 5.0 3.4 1.2 2.6 0.7 21.1 Total 210 27 52.8 28.4 70.5 2.7 5.2 7.9 3.8 3.3 1.0 2.4 0.9 14.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.