Triple-double : Alyssa Thomas écrit l’histoire de la WNBA

C’est tout simplement le triple-double le plus rapide de l’histoire de la WNBA, et le premier avec au moins 20 points et 20 rebonds ! Il est signé Alyssa Thomas, ailière du Connecticut Sun. Dans la victoire des siennes (79-69) contre Minnesota, elle a cumulé 21 points, 20 rebonds et 12 passes décisives, et elle avait déjà son triple-double en poche à 92 secondes de la fin du 3e quart-temps.

Version féminine d’Oscar Robertson ou encore Russell Westbrook, l’ailière enchaîne deux triple-double de suite pour la 3e fois en carrière, et elle détient les trois triple-double les plus rapides de l’histoire de la WNBA !

« Le dernier match, j’avais raté beaucoup de shoots, et j’étais furieuse contre moi-même » a-t-elle réagi. « Mais ce soir, j’étais vraiment concentrée, je voulais attaquer le cercle et provoquer les contacts. »

La concurrence est loin derrière

Sa saison est d’autant plus spectaculaire que la star du Sun s’est remise d’une rupture du tendon d’Achille en 2021 qui l’avait tenue éloignée des parquets la majorité de la saison. « Avant cette blessure, je trouvais je jouais très bien et malheureusement, j’ai eu cette blessure… Mais j’ai travaillé tellement dur pour revenir au niveau que je m’étais fixé. Je dois remercier mes coéquipières. Je ne cesserais de le répéter, sans leurs capacités à rentrer leurs shoots, je ne pourrais pas avoir de triple-double. »

Avant Thomas, la Hall of famer Lisa Leslie était la seule joueuse à avoir réussi un triple-double avec au moins 15 points et 15 rebonds, mais la joueuse du Sun a désormais placé la barre très haut. D’ailleurs, Thomas a pris le large au classement des triple-double en carrière avec 9, dont 5 rien que cette saison ! Dans l’histoire, aucune autre joueuse n’a fait mieux que 4 triple-double…