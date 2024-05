Equipe de France : Mathias Lessort reste à l’infirmerie

Outre la situation de Laurent Foirest, qui va quitter le groupe pour se concentrer sur les Mets 92, l’Equipe de France doit gérer le cas Mathias Lessort. Le nouvel intérieur du Panathinaikos ne s’est pas encore entraîné depuis le début du rassemblement, et dans un communiqué, la Fédé’ annonce qu’il est forfait pour pour les rencontres face à la Tunisie lundi à Pau et à Montpellier mercredi.

Lessort souffre d’une cheville, et le staff l’examinera à nouveau à Orléans, deuxième ville étape de la préparation. Ce sera à partir du 6 août. La Fédé précise qu’un partenaire d’entraînement va compléter l’effectif pour les deux matches face à la Tunisie. Dans la liste dévoilée fin juin, on pense à Jaylen Hoard et Bodian Massa.