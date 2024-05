Equipe de France : Laurent Foirest fait une pause

Alors que Vincent Collet a toujours cumulé ses fonctions d’entraîneur de l’Equipe de France et en club, Laurent Foirest préfère faire un choix. Tout juste nommé coach de Boulogne-Levallois, justement à la place de Collet, Foirest a pris la décision de « prendre temporairement du recul » pour se consacrer pleinement à ses nouvelles fonctions avec les Mets 92.

« Je comprends parfaitement que pour un Président, un employeur, il n’était pas envisageable de revenir le 12 septembre à l’issue de la Coupe du Monde » se justifie l’ancien joueur d’Antibes. « La situation n’est pas la même que pour Pascal Donnadieu qui travaille avec son assistant depuis de nombreuses années à Nanterre. Cela aurait impliqué de disputer le premier match le 16. Il était important de faire la préparation la première année. »

Laurent Foirest n’est pas remplacé

L’ancien international, âgé de 49 ans, assiste Collet chez les Bleus depuis 2017, et il s’agit donc d’une simple pause, et on devrait donc le revoir dans un an aux Jeux olympiques de 2024 à Paris.

La Fédération française de basket-ball précise que Foirest n’est pas remplacé, et l’intéressé confirme que ses « tâches seront réparties entre les deux autres assistants, Pascal Donnadieu et Ruddy Nelhomme ».

Réunie à Pau depuis le 27 juillet, la France entame sa préparation pour la Coupe du monde par un premier match le 31 juillet face à la Tunisie. Ce n’est qu’à l’issue de cette rencontre que Foirest quittera le groupe.

Crédit photo : FFBB