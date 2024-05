LeBron James aura son maillot retiré aux Lakers

Il y a moins de deux semaines, LeBron James a annoncé reprendre son numéro 23 pour la saison prochaine, et ainsi délaisser le #6, retiré dans toute la ligue pour rendre hommage à Bill Russell.

Retour à ses premiers amours donc pour le King, qui sait désormais qu’il aura son maillot retiré à Los Angeles. C’est Jeanie Buss qui le confirme.

« Le standard à Los Angeles, c’est que pour avoir son maillot retiré, il faut être au Hall of Fame », explique la propriétaire de la franchise de Los Angeles pour Sportskeeda. « Il n’y a aucun doute sur le fait que LeBron entrera au Panthéon du basket, donc, quand ce sera le cas, son maillot sera retiré. »

Quel numéro : 23 ou 6 ? Les deux ?

Une question demeure : quel numéro sera retiré ? Le 23 ou le 6 ? Voire les deux, comme Kobe Bryant, avec ses #8 et #24 ? « C’est une discussion pour plus tard », balaie Jeanie Buss.

Car les deux numéros auront des arguments. Le 23 semble le choix logique puisque James l’aura porté plus longtemps en Californie, et surtout, c’est avec qu’il a gagné le titre en 2020. Mais c’est bien avec le 6 qu’il est devenu le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, un moment unique et mémorable de sa carrière.

On imagine aisément que le #23 sera également retiré à Cleveland, et le #6 à Miami, donc conserver les deux à Los Angeles pourrait être un bon compromis. Quoi qu’il en soit, LeBron James deviendra alors, quand les maillots seront au plafond des salles, le second joueur à avoir trois maillots retirés dans trois équipes différentes en NBA. Le premier ? Wilt Chamberlain, dont le maillot est au plafond des salles des Sixers, des Warriors et… des Lakers.

Pour l’instant, ils sont plusieurs à avoir leur maillot retiré dans deux franchises différentes : Clyde Drexler (Blazers et Rockets), Elvin Hayes (Wizards et Rockets), Bob Lanier (Pistons et Bucks), Moses Malone (Rockets et Sixers), Dikembe Mutombo (Nuggets et Hawks), Nate Thurmond (Warriors et Cavaliers), mais aussi Kareem Abdul-Jabbar (Lakers et Bucks), Julius Irving (Sixers et Nets), Oscar Robertson (Bucks et Kings), Pete Maravich (Jazz et Hawks), Earl Monroe (Knicks et Wizards) et Shaquille O’Neal (Lakers et Heat).

Pour des raisons particulières, Michael Jordan a aussi son maillot retiré dans deux franchises, à Chicago évidemment, ainsi qu’à Miami. Sauf que, en Floride, c’est sous forme d’hommage car il n’a jamais joué pour le Heat. Tout comme Kobe Bryant a été honoré, à titre posthume à Dallas, après son décès. Enfin, Pete Maravich est le troisième joueur à avoir son maillot rétiré dans une franchise où il n’a jamais joué : chez les Pelicans, puisque à son époque, le Jazz était à New Orleans avant d’arriver à Utah.

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.7 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 1.0 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.3 1.7 1.7 3.0 1.2 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.6 1.9 3.4 0.8 27.2 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.5 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.7 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 Total 1492 38 50.6 34.8 73.6 1.2 6.3 7.5 7.4 1.8 1.5 3.5 0.7 27.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.