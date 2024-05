Stephen Curry ouvre sa boîte à souvenirs sur Kobe Bryant

« Hot Ones ». C’est le nom de cette émission présentée par Sean Evans où des personnalités de tous horizons dégustent avec lui des « hot wings » accompagnés de sauces de plus en plus pimentées (la version française est présentée par Kyan Khojandi). Des sportifs ont déjà testé leur résistance aux piments les plus forts, et cette semaine, c’est Stephen Curry qui s’est prêté au jeu, et le meneur All-Star a évoqué sa relation avec Kobe Bryant en répondant à une question sur ce surnom de « Baby Faced Assassin ». Tout d’abord, il s’est souvenu de ce jour où il a eu le sentiment que le regretté arrière des Lakers avait « validé » son jeu.

« C’était lors de ma saison rookie et nous jouions les Lakers à domicile. Je remonte le terrain, je fais une petite feinte de tir, et je marque avec la planche » raconte Stephen Curry. « Alors qu’on revient en défense, la caméra s’arrête sur lui pour une raison quelconque et il se penche vers le gars à côté de lui dans son équipe et lui dit ‘Hey, il est bon, lui…’. C’est alors la chose la plus mortelle au monde. Kobe valide mon jeu alors qu’il me voit jouer pour de vrai pour la première fois. C’était tout simplement incroyable. »

« C’est le plus grand moment de votre vie car il faut garder son sang-froid face à ce foutu Kobe »

L’évocation de Kobe Bryant incite Stephen Curry à évoquer cette fameuse « Mamba Mentality« . Il en a fait l’expérience, et c’était dans un simple match de présaison !

« La deuxième fois, on jouait un match de présaison, et il a fait ce truc de « Mamba Mentality », en faisant une défense tout-terrain sur moi, dès le premier quart-temps » se souvient le meneur des Warriors. « Vous vous retournez et il est comme ça [Curry imite l’expression du visage de Kobe]. Il me suit, il reste devant moi. Je me dis : ‘Qu’est-ce qui se passe maintenant ? C’est ce putain de Kobe Bryant’. Il reste avec moi pendant quatre ou cinq largeurs, puis il me touche et je tombe en déséquilibre. Je suis vraiment épuisé à ce moment-là. Je suis fatigué, j’essaie de me mettre en forme pour un match de pré-saison et lui, il est à fond sur la pression défensive, il est bien plus grand et bien plus fort que moi, il me bouscule et il fait tout ça. »

La suite ? Stephen Curry décide tout de même de shooter malgré cette pression défensive et il met dedans !

« J’ai fait comme si de rien n’était. C’est le plus grand moment de votre vie car il faut garder son sang-froid face à ce foutu Kobe. J’essaie de rester super détendu alors que je viens de lui coller un 3-points après qu’il a défendu sur moi sur tout le terrain ! »

Kobe Bryant avait découvert le côté tueur de Stephen Curry

La réaction de Kobe Bryant ? « Il m’a donné une petite tape sur les fesses en revenant mais je faisais semblant de ne pas le reconnaître. J’agissais comme si j’étais prêt à défendre. Mais, à la mi-temps, je me suis dit : ‘Il me faut cette action ! Rapportez-moi ça. Il faut que je l’enregistre sur mon téléphone ».

Enfin, il y a ce surnom de « Baby Faced Assassin ».

« Il y a cette troisième fois, et c’est ce à quoi vous faites allusion en disant qu’il a découvert l’instinct de tueur que je cache derrière mon sourire. Kobe disait que la joie avec laquelle je joue et mon sourire vous trompent sur l’instinct de tueur que je cache derrière et sur l’esprit de compétition que j’ai. Quand quelqu’un vous valide comme ça, surtout s’il n’est pas du genre à faire de compliments comme ça, c’était vraiment spécial, c’est sûr ».