Kira Lewis Jr. bientôt sacrifié par les Pelicans ?

Sélectionné juste derrière Tyrese Haliburton mais devant Tyrese Maxey, Cole Anthony ou encore Immanuel Quickley, Kira Lewis Jr. était considéré comme l’un des meilleurs meneurs de sa cuvée de Draft, quand il est sorti de l’université d’Alabama.

Problème : freiné notamment par une blessure aux ligaments croisés en fin d’année 2021, le joueur de 22 ans n’est jamais parvenu à s’imposer chez les Pelicans, en rotation de Lonzo Ball, Eric Bledsoe, Devonte’ Graham puis CJ McCollum. De quoi pousser sa franchise à s’en séparer prochainement ?

C’est en tout cas ce qu’assure Hoopshype, indiquant que Kira Lewis Jr. est le plus susceptible de quitter New Orleans dans un avenir proche. En grande partie pour réaliser des économies et éviter de payer la « luxury tax » en 2023/24. C’est d’ailleurs pour cette raison que Garrett Temple a récemment été coupé.

Toujours dans son contrat rookie, le 13e choix de la Draft 2020 touchera 5.7 millions de dollars la saison prochaine et sera « free agent » à l’été 2024. Il reste sur un exercice à 4.6 points de moyenne, en 9 minutes et 25 matchs.

Kira Lewis, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 NOP 54 17 38.6 33.3 84.3 0.2 1.1 1.3 2.3 1.6 0.7 0.6 0.2 6.4 2021-22 NOP 24 14 40.4 22.4 83.3 0.4 1.3 1.6 2.0 0.7 0.5 1.1 0.0 5.9 2022-23 NOP 25 9 45.5 44.1 86.4 0.2 1.1 1.3 0.9 1.0 0.4 0.4 0.1 4.6 Total 103 14 40.1 32.1 84.7 0.3 1.1 1.4 1.9 1.3 0.6 0.7 0.1 5.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.