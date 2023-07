Mike James ne reviendra pas en NBA la saison prochaine

L’arrivée de Kemba Walker allait-elle entraîner le départ de Mike James ? La question pouvait se poser, surtout que ce dernier possède une clause dans son contrat qui lui permet de quitter Monaco si une ouverture vers la NBA se présentait à lui.

Mais le meneur de jeu (33 ans, le 18 août prochain) de la Roca Team a décidé de ne pas activer cette clause, disponible jusqu’au 25 juillet, et jouera ainsi la saison 2023/24 sur le Rocher, nous apprend Basket News.

Le champion de France et troisième de l’Euroleague 2023 aura donc une ligne arrière de grande qualité avec Kemba Walker et Mike James donc, plus Jordan Loyd, Elie Okobo et Matthew Strazel…

Notre confrère Marc Stein nous informe d’ailleurs que, avant de signer l’ancien All-Star des Hornets, le club de la Principauté avait pensé à Frank Ntilikina, libre cet été après sa dernière saison à Dallas où il n’a guère pu se montrer, avec seulement 2.9 points de moyenne et 42 matches joués.