Mario Chalmers et Michael Beasley se retrouvent à Miami… en BIG3

Séquence nostalgie à prévoir ce week-end en Floride, où deux anciens joueurs du Heat, Mario Chalmers et Michael Beasley vont se retrouver ce dimanche au Kaseya Center pour prendre part à l’étape de la BIG3 à Miami, avec douze équipes et six matchs au programme.

Draftés tous les deux en 2008, les deux ont grandi sous les couleurs du Heat de 2008 à 2010 avant la constitution des « Three Amigos » avec le trio Wade-James-Bosh. Ils ont ensuite évolué à nouveau ensemble en 2013/14 puis sur la fin de saison suivante, au gré des allers-retours de Michael Beasley.

De bons souvenirs… et de moins bons

Comme l’a glissé Mario Chalmers, les deux joueurs ont tout connu à Miami ensemble, entre leur prise de repères en NBA de 2008 à 2010, le faste d’une finale NBA en 2014, et à nouveau le déclin après le départ de LeBron James.

Près de dix ans après, les deux joueurs aux caractères diamétralement opposés s’apprêtent à vivre ce retour aux sources de manière bien différente. Pour Mario Chalmers, ce sera l’occasion de passer un bon moment, de retrouver des têtes connues et de goûter à nouveau à l’ambiance d’un vestiaire.

« C’est juste du plaisir », a assuré le meneur de 37 ans. « Du plaisir de retrouver les gars, jouer au basket, se maintenir en forme et être à nouveau dans un vestiaire. Quand tu arrêtes de jouer, cet esprit de camaraderie te manque. On va retrouver un peu de ces sensations, avec pas mal de bons joueurs, et tout le monde s’entend bien ».

Alors que Mario Chalmers a gardé de bons rapports avec la franchise, Michael Beasley n’arrive pas avec la même décontraction, lui qui a parfois souffert du traitement infligé par le Heat lors de ses passages successifs.

« J’en ai juste marre d’attendre des nouvelles de la NBA. Je veux jouer au basket », a lâché l’ailier de 34 ans, qui espérait toujours réintégrer la ligue, avant d’évoquer son retour. « J’ai des sentiments mitigés. J’aime le Heat, j’aime beaucoup de gens dans l’organisation. Mais il a fallu que je prenne conscience de ces sentiments. Quand j’étais joueur, je ne les aimais pas du tout. Je n’aimais pas ce qui se passait, je n’aimais pas le fait de ne pas avoir d’opportunité, que l’on dise que ma défense en était la raison, ou le fait que je n’ai jamais joué plus de 20 minutes, ce qui signifie que j’ai toujours regardé plus de la moitié du match depuis le banc. Mais maintenant, je suis plus âgé et j’ai dépassé beaucoup de ces choses. J’ai dû grandir avec ces sentiments, mais j’aime ce que l’équipe fait en ce moment. J’aurais aimé qu’ils en gagnent un l’année dernière ».

Quatre autres anciens du Heat conviés

Pour ce qui est des automatismes, les deux joueurs devraient facilement se trouver, Mario Chalmers ayant confié qu’il avait pris l’habitude de s’entraîner avec Michael Beasley durant l’intersaison depuis presque dix ans.

« Ça sera un peu la même chose, si ce n’est qu’on ne jouera pas à 5-contre-5 sur tout terrain. Ce sera probablement la plus grande différence », a-t-il ajouté.

Les deux joueurs feront équipe avec Brandon Rush, Hollis Thompson, Tony Allen et Julian Wright au sein de l’équipe « 3’s Company ». À leurs côtés, d’autres visages bien connus du Heat seront également présents, entre Rashard Lewis, Gerald Green et Joe Johnson pour la partie terrain, ainsi que Gary Payton en tant que coach.