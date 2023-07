Les Spurs prêts à relancer Evan Fournier ?

Et si Evan Fournier retrouvait Victor Wembanyama (et Sidy Cissoko) chez les Spurs la saison prochaine ? Une hypothèse qui n’a rien d’absurde, car SNY rapporte que la franchise texane serait intéressée par les services de l’arrière des Knicks, récemment pisté par les Pacers et qui partage le même agent que « Wemby ».

Pour le récupérer, San Antonio devra cependant accepter de lâcher un ou plusieurs joueurs pour équilibrer le salaire (expirant) de 18.9 millions de dollars du Français, tandis que New York devra sans doute accepter de lâcher, à contrecoeur, un ou plusieurs tours de Draft dans cette éventuelle transaction.

Sur le papier, un mariage entre Evan Fournier et les Spurs aurait en tout cas tout de la bonne idée. Déjà, parce que l’arrière de 30 ans souhaite à tout prix quitter les Knicks. Ensuite, parce que les hommes de Gregg Popovich ont besoin de vétérans pour épauler leur groupe de jeunes. Enfin, parce qu’un départ vers le Texas permettrait au principal intéressé de retrouver du temps de jeu, à un an des très attendus Jeux olympiques de Paris…

« Je veux un spot où je reprends du plaisir, où je peux être moi-même. Leur jeu serait-il plus adapté à moi ? Ce ne sont plus les Spurs de 2014, hein. Mais c’est sûr que jouer pour [Gregg Popovich], apprendre de lui, ce serait un plaisir, un honneur », confiait-il déjà cette semaine dans les colonnes du journal L’Équipe. « Après, être avec Victor [Wembanyama], dans l’optique des [Jeux olympiques], pour commencer une entente sur le terrain, ce serait top. Mais, par rapport à ma carrière, cela ne changera rien au travail que j’aurai à accomplir. »

Evan Fournier Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DEN 38 11 49.3 40.7 76.9 0.2 0.8 0.9 1.2 1.7 0.5 0.8 0.0 5.3 2013-14 DEN 76 20 41.9 37.6 75.6 0.5 2.2 2.7 1.5 2.4 0.5 1.3 0.1 8.4 2014-15 ORL 58 29 44.0 37.8 72.8 0.5 2.2 2.6 2.1 2.0 0.7 1.4 0.0 12.0 2015-16 ORL 79 33 46.2 40.0 83.6 0.4 2.4 2.9 2.7 2.7 1.2 1.7 0.0 15.4 2016-17 ORL 68 33 43.9 35.6 80.5 0.7 2.4 3.1 3.0 2.7 1.0 2.1 0.1 17.2 2017-18 ORL 57 32 45.9 37.9 86.7 0.4 2.8 3.2 2.9 2.4 0.8 1.7 0.3 17.8 2018-19 ORL 81 32 43.8 34.0 80.6 0.5 2.7 3.2 3.6 2.8 0.9 1.9 0.2 15.1 2019-20 ORL 66 31 46.7 39.9 81.8 0.3 2.3 2.6 3.2 2.4 1.1 1.9 0.2 18.5 2020-21 * All Teams 42 30 45.7 41.3 78.8 0.2 2.8 3.1 3.4 2.3 1.1 1.7 0.5 17.1 2020-21 * ORL 26 30 46.1 38.8 79.7 0.2 2.7 2.9 3.7 2.1 1.0 2.1 0.4 19.7 2020-21 * BOS 16 30 44.8 46.3 71.4 0.3 3.0 3.3 3.1 2.6 1.3 1.2 0.6 13.0 2021-22 NYK 80 30 41.7 38.9 70.8 0.4 2.2 2.6 2.1 2.3 1.0 1.3 0.3 14.1 2022-23 NYK 27 17 33.7 30.7 85.7 0.2 1.7 1.8 1.3 1.7 0.6 0.8 0.1 6.1 Total 672 28 44.3 37.9 79.9 0.4 2.3 2.7 2.6 2.4 0.9 1.6 0.2 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.