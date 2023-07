Pour Evan Fournier, rester à New York serait une « catastrophe »

En une phrase et en une image, pour L’Équipe, Evan Fournier a résumé sa saison avec New York. La phrase, c’est la suivante : « C’est l’année où j’ai pris le plus de plaisir hors parquet. Par contre, dès que j’allais à la salle… »

L’image, c’est celle qu’il avait tweetée le 28 juin dernier. « Vous connaissez « Dragon Ball Z » ? Quand le héros Goku se retrouve sur la planète Namek, blessé, dans une capsule de régénération ? J’avais cette image dans la tête toute l’année, à chaque entraînement. »

Écarté de la rotation par Tom Thibodeau, l’arrière n’a joué que 27 matches et 459 minutes au total durant l’exercice 2022/2023, pour 6.1 points de moyenne. Sans doute le plus frustrant de sa carrière NBA, commencée en 2012.

« Si je restais, ce serait une catastrophe, sportivement, pour ma carrière, tout »

Espérait-il un transfert dans le courant de la saison, pour rebondir et finir sur une bonne note ?

« Honnêtement, en février, je ne préférais pas, mon fiston était né en janvier, un 24, le Kobe Day. Je ne voulais pas déménager pour six mois, seul, rater les premières semaines de mon fils pour probablement devoir bouger à nouveau l’été. Les Knicks auraient pu en décider autrement, mais on leur a fait savoir, au moins. »

L’ancien de Denver et Orlando le désire désormais. Comme il l’a déjà déclaré il y a quelques mois, il ne veut pas rester à New York et le dit haut et fort.

« Je serais abattu », confie-t-il, si aucun transfert ne se matérialisait. « Je vais me faire trader, ce n’est pas possible autrement. Ou je serais bloqué, et eux aussi. Ils ont plusieurs cadres avec de gros contrats qui arrivent. À moins qu’ils ne veuillent payer une luxury tax de dingue… Si je restais, ce serait une catastrophe, sportivement, pour ma carrière, tout. Un an sans jouer, je peux gérer. Deux… ce serait terrible. Je serais très surpris d’être un Knick l’an prochain. Ils me paient 18 millions, ils n’ont pas intérêt à me garder. »

Désireux de trouver une équipe où il pourrait reprendre « du plaisir » et être lui-même, Evan Fournier, qui regarde vers l’avant, est logiquement touché par son aventure ratée à New York.

« Je suis déçu, je n’imaginais pas les choses comme ça, mais je ne regrette rien. Cela fait partie de mon parcours désormais. La suite, c’est à moi de l’écrire. »

Evan Fournier Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DEN 38 11 49.3 40.7 76.9 0.2 0.8 0.9 1.2 1.7 0.5 0.8 0.0 5.3 2013-14 DEN 76 20 41.9 37.6 75.6 0.5 2.2 2.7 1.5 2.4 0.5 1.3 0.1 8.4 2014-15 ORL 58 29 44.0 37.8 72.8 0.5 2.2 2.6 2.1 2.0 0.7 1.4 0.0 12.0 2015-16 ORL 79 33 46.2 40.0 83.6 0.4 2.4 2.9 2.7 2.7 1.2 1.7 0.0 15.4 2016-17 ORL 68 33 43.9 35.6 80.5 0.7 2.4 3.1 3.0 2.7 1.0 2.1 0.1 17.2 2017-18 ORL 57 32 45.9 37.9 86.7 0.4 2.8 3.2 2.9 2.4 0.8 1.7 0.3 17.8 2018-19 ORL 81 32 43.8 34.0 80.6 0.5 2.7 3.2 3.6 2.8 0.9 1.9 0.2 15.1 2019-20 ORL 66 31 46.7 39.9 81.8 0.3 2.3 2.6 3.2 2.4 1.1 1.9 0.2 18.5 2020-21 * All Teams 42 30 45.7 41.3 78.8 0.2 2.8 3.1 3.4 2.3 1.1 1.7 0.5 17.1 2020-21 * ORL 26 30 46.1 38.8 79.7 0.2 2.7 2.9 3.7 2.1 1.0 2.1 0.4 19.7 2020-21 * BOS 16 30 44.8 46.3 71.4 0.3 3.0 3.3 3.1 2.6 1.3 1.2 0.6 13.0 2021-22 NYK 80 30 41.7 38.9 70.8 0.4 2.2 2.6 2.1 2.3 1.0 1.3 0.3 14.1 2022-23 NYK 27 17 33.7 30.7 85.7 0.2 1.7 1.8 1.3 1.7 0.6 0.8 0.1 6.1 Total 672 28 44.3 37.9 79.9 0.4 2.3 2.7 2.6 2.4 0.9 1.6 0.2 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.