Darius Bazley motivé par le nouveau projet de Brooklyn

À l’instar de Lonnie Walker IV, son futur coéquipier, Darius Bazley a choisi les Nets car il y a au sein du club de Brooklyn des opportunités à saisir, après le grand chambardement de la « trade deadline » de février. Une réflexion logique sur le plan personnel, après une campagne 2022/23 très calme, marquée par une disparition progressive du projet du Thunder puis un transfert vers Phoenix qui ne lui a pas offert davantage de temps de jeu.

À la relance, donc, l’ailier-fort de 23 ans, déjà fort d’une bonne expérience pour son jeune âge (118 titularisations), se projette alors avec enthousiasme chez ces Nets rajeunis et plus athlétiques, qui collent à son profil.

« J’ai regardé un peu jouer l’équipe durant les playoffs, et un petit peu aussi pendant la saison régulière, notamment leur groupe de la deuxième moitié de la saison, et j’ai eu le sentiment d’une équipe qui s’amusait », note ainsi Darius Bazley. « Le sentiment d’une équipe qui jouait dur, qui ne trichait pas dans les efforts, et c’est un projet que je voulais alors rejoindre. Au moment de prendre une décision, Brooklyn était l’endroit idéal. »

Avaleur d’espaces, Darius Bazley devrait effectivement se plaire chez ces Nets « new look », qui aiment courir et jouer un basket rapide et décomplexé. Sans compter que sa polyvalence défensive sera aussi utile, dans une équipe qui l’an passé affichait un visage convaincant dans sa moitié de terrain (112.5 points encaissés par match, 10e).

« Je peux tenir mon rang du poste 1 au poste 4, selon les profils, même face à certains postes 5. Des plus petits arrières, aussi. J’ai hâte de mettre en valeur mes qualités en défense », ajoute-t-il, avant de conclure que son objectif est surtout tout simplement de « gagner des matchs », et finalement de se mettre au service de son équipe.

Darius Bazley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 OKC 61 19 39.4 34.8 69.4 0.5 3.5 4.0 0.7 0.9 0.4 0.7 0.7 5.6 2020-21 OKC 55 31 39.6 29.0 70.2 0.9 6.3 7.2 1.8 1.1 0.5 2.2 0.5 13.7 2021-22 OKC 69 28 42.2 29.7 68.8 1.0 5.3 6.3 1.4 1.0 0.8 1.3 1.0 10.8 2022-23 * All Teams 43 14 45.4 37.7 54.3 0.8 2.4 3.2 0.9 1.0 0.5 0.6 0.8 5.2 2022-23 * OKC 36 15 44.9 40.0 55.4 0.8 2.6 3.4 0.9 1.0 0.5 0.6 0.8 5.4 2022-23 * PHX 7 9 48.0 25.0 40.0 0.7 1.6 2.3 0.9 1.3 0.4 0.7 0.7 4.0 2023-24 * All Teams 9 17 60.0 25.0 83.3 0.9 2.2 3.1 0.8 0.3 0.7 0.9 0.8 5.3 2023-24 * UTH 6 24 62.1 25.0 83.3 1.3 3.2 4.5 0.8 0.5 1.0 1.2 1.2 8.0 2023-24 * PHL 3 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.7 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 Total 237 23 41.4 30.9 67.7 0.8 4.4 5.3 1.2 1.0 0.6 1.2 0.8 8.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.