Nike programme le retour de la KD 4 « Weatherman »

« J’ai toujours voulu être présentateur météo quand j’étais plus petit. J’aime tout ce qui tourne autour des catastrophes naturelles, alors Nike a fait une très belle paire autour de ce thème ». Il n’y a visiblement pas que sur un terrain de basket que Kevin Durant aime faire la pluie et le beau temps.

Alors que Nike a annoncé le retour de la KD 4 pour 2024, la marque à la virgule a programmé le coloris « Weatherman », initialement paru en 2011, pour l’été prochain. On retrouvera donc cette tige principalement verte assortie de variantes entre jaune et orange au niveau du talon, de la languette et de la semelle. Le « Swoosh » ressort en jaune sur le strap noir recouvrant les lacets.

La KD 4 « Weatherman » devrait être dispo via l’appli SNKRS au prix de 130 dollars.

(Via NiceKicks)

—

