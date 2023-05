Rendez-vous en 2024 pour la KD 4

Entre la KD 15 et sa dernière version fêtant les 50 ans du hip-hop, la KD 16 dont l’arrivée sur le marché est imminente, et les retours de la KD 3 puis celui à venir de la KD 4, Kevin Durant est sur tous les fronts !

Après avoir ressorti la KD 3 en marge du dernier All-Star Game, Nike prépare déjà 2024 avec le retour annoncé de la KD 4 pour le printemps prochain. Initialement sortie en 2012, la quatrième chaussure signature de Kevin Durant, qui se distingue par son strap sur la partie supérieure des lacets, se présentera sous un coloris « Year of the Dragon 2.0 », non dévoilé à ce jour.

Quelques images de la KD 4 « Year of The Dragon 1.0 » pour patienter.

(Via NiceKicks)

