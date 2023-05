Une KD 15 pour fêter les 50 ans du hip-hop

La KD 15 aura eu la fibre « hip-hop » depuis sa sortie, entre les différentes versions imaginées en l’honneur des « beatmakers » 9th Wonder, Boi-1da and Cardo et cette paire célébrant les 50 ans du hip-hop.

Avant de basculer sur la KD 16, la KD 15 va donc mettre le courant musical préféré de Kevin Durant à l’honneur. Sur ce modèle en noir et blanc assez classique avec une tige en partie en cuir, c’est par ses quelques particularités que se distingue la paire, à commencer par le micro métallique en pendentif au niveau des lacets et la languette sur laquelle on retrouve l’inscription « Nike » et « 50 Years of Hip-hop », également en noir et blanc.

La paire sera mise en vente à partir du 1er juin prochain, pour 150 dollars.

(Via SneakerNews)

