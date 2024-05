Marcus et Markieff Morris en mission coaching

Keith Langford, Dedric Lawson, Mitch Lightfoot, Mario Little, Thomas Robinson, Tyshawn Taylor… Les noms de membres de l’équipe Mass Street, composée d’anciens joueurs de Kansas, sont quasiment inconnus du grand public. Les coachs de cette formation, en lice pour « The Basketball Tournament », tournoi à élimination directe joué chaque été aux États-Unis, le sont en revanche davantage.

Marcus Morris est en effet le coach de cette équipe, assisté par son frère jumeau Markieff, tous deux sortis de cette même université. « Le fait de revenir au Kansas, on ne sait jamais (ce qui peut se passer). (Le coaching) pourrait être une reconversion pour nous après notre carrière de joueur », lâche le second, âgé de 33 ans.

Une carrière qui, plus de dix ans après leur arrivée dans la grande ligue, n’est pas encore terminée. Marcus est toujours sous contrat avec les Clippers, là où Markieff, qui sort d’une expérience à Dallas, est « free agent » mais dit penser à une nouvelle équipe.

« On voulait simplement essayer quelque chose de nouveau. On est dans le sport depuis si longtemps, et comme on a deux esprits similaires, on voulait les associer et voir comment on se débrouille. Et il n’y a rien de mieux que d’entraîner pour son ancienne université », complète Marcus, persuadé que son frère et lui « domineraient » s’ils pouvaient participer au tournoi.

Les deux frangins avaient déjà fait l’expérience de ce tournoi comme coachs en 2017. Leur formation avait échoué à un match du Final Four malgré une avance 25 points en seconde période, ce que Markieff Morris appelle encore une « défaite crève-cœur ». Leur formation joue le premier tour de cette édition mercredi prochain face à « We Are D3 ».