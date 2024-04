Malgré son départ et celui de Marcus Smart, Grant Williams reste confiant pour les Celtics

« L’accord collectif peut rendre les choses difficiles pour les équipes, mais cela ne les empêche pas de faire faire les mouvements qu’elles veulent vraiment faire. » Si on suit le propos de Grant Williams, le facteur salaire n’est peut-être pas le seul qui a pesé dans la balance quant à son « sign-and-trade », synonyme de départ vers Dallas.

« Les deux parties ont fait ce qu’il y avait de mieux pour chacune d’entre elles », poursuit l’ancien ailier fort des Celtics, interrogé par Heavy.com. La page Boston est désormais tournée pour lui, ainsi que pour Marcus Smart, envoyé lui à Memphis. « Marcus et moi sommes en bonne posture. On est tous les deux en bleu », sourit le joueur de 24 ans en référence à la couleur de maillot de leurs nouvelles équipes de l’Ouest.

« J’aurais pu rester et on aurait pu avoir du succès, mais vu la situation dans laquelle on se serait trouvés, il aurait été plus intelligent financièrement pour l’équipe et plus intéressant pour moi d’aller voir ailleurs. Je n’aurais pas été fâché de rester, mais en même temps, nous sommes tous les deux dans une bonne situation maintenant », poursuit Williams en incluant son ancien meneur de jeu.

En quelques jours, la franchise du Massachusetts a ainsi fait une croix sur deux de ses principaux leaders défensifs.

Le néo-Maverick ne se fait pour autant pas trop de souci pour l’avenir des Celtics, qui ont principalement récupéré Kristaps Porzingis en contrepartie.

« Je pense qu’ils vont réussir. Marcus et moi avons apporté de l’énergie et du caractère, mais en même temps, je crois que toute l’équipe a la capacité de défendre. Ils ont toujours Al (Horford). Ils ont encore des gars comme Kristaps qui peuvent se déplacer et contrer des tirs. Rob (Williams) est l’un des meilleurs défenseurs, si ce n’est LE meilleur contreur de la ligue », juge Grant Williams en parlant de son ancien coéquipier.

« Ensuite, JT et JB (Jayson Tatum et Jaylen Brown) vont mener la charge. Vous savez, il est important qu’ils se montrent à la hauteur de ce qu’ils ont toujours été. Même sans nous, je pense qu’ils s’en sortiront », maintient, optimiste, le nouveau coéquipier de Luka Doncic et Kyrie Irving

Grant Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.