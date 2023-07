La confiance comme boussole de Johnny Davis pour le futur

C’est peu dire que la saison rookie de Johnny Davis n’a pas du tout été celle qu’il imaginait. Malgré un statut de 10e choix de la Draft 2022, il a peiné à obtenir la confiance de son coach (28 matchs) et décrocher un temps de jeu conséquent (15 minutes en moyenne) à Washington.

Des difficultés qui s’expliquent, entre autres, par la naissance de sa fille Sky en septembre dernier et son nouveau rôle de père.

« Il m’a fallu un certain temps pour trouver le bon équilibre, entre le fait de jouer au basket tout en ayant un bébé, car je voulais m’assurer d’être là pour lui. Mais, une fois que j’ai bien su comprendre tout ça, vous avez pu voir que mon jeu s’était amélioré… », estime à ce propos le joueur des Wizards.

Ici, Johnny Davis fait sans doute référence à ses deux dernières semaines de saison régulière, qui l’ont vu tourner à 14.6 points, 5.6 rebonds et 2.9 passes de moyenne (malgré des pourcentages de réussite de seulement 39% au shoot, dont 28% à 3-points, et 50% aux lancers-francs).

C’est en tout cas la preuve que, sur cette période, et au niveau de ses intentions, le « combo guard » de 21 ans n’était plus le même joueur que celui qui a accumulé une vingtaine de « DNP » entre la mi-octobre et début mars (quand il n’était pas en G-League).

« Je devais simplement m’assurer d’avoir confiance en moi et d’être agressif sur le terrain », juge-t-il justement, par rapport à son état d’esprit. « Que mes tirs tombent dedans ou non, je dois toujours avoir confiance en mon jeu et en mon shoot, continuer de jouer. »

Un rôle accru la saison prochaine ?

Forcément, sa seconde année dans la ligue sera scrutée de près par les dirigeants des Wizards et, pour l’aborder au mieux, Johnny Davis s’appuiera, d’une part, sur ses performances en Summer League (15.5 points, 4.5 passes, 3.0 rebonds et 2.5 interceptions de moyenne, à 41% au shoot, dont 38% à 3-points) et, d’autre part, sur le nouveau virage opéré par sa franchise.

En effet, avec les départs de Bradley Beal puis Kristaps Porzingis, la reconstruction est officiellement lancée à Washington et la pression ne sera pas au rendez-vous dans la capitale. Par conséquent, les jeunes pourront faire leur trou dans la rotation de Wes Unseld Jr, renforcée par Jordan Poole ou Patrick Baldwin Jr.

« C’est super de pouvoir jouer avec des gars de mon État d’origine [le Wisconsin, ndlr] », se réjouit d’ailleurs Johnny Davis, natif de La Crosse. « [Patrick Baldwin Jr.] est déjà venu à l’entraînement, je lui ai un peu parlé, mais j’ai aussi déjà joué avec lui il y a deux ans, au Mondial U19. Quant à Jordan Poole, je lui ai également un peu parlé, il voulait prendre mon numéro, mais je n’ai pas pu lui donner. Ça va être très différent ici, mais c’est excitant et j’ai hâte d’être à la saison. »

Bonne nouvelle : à l’université, Johnny Davis a déjà eu l’occasion d’exploser entre sa première et sa deuxième année, passant de 7.0 points et 4.1 rebonds à 19.7 points et 8.2 rebonds, avec les Badgers de Wisconsin. Bis repetita en NBA, cette fois ?

Johnny Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 WAS 28 15 38.6 24.3 51.9 0.4 2.0 2.3 1.0 1.7 0.4 0.6 0.3 5.8 Total 28 15 38.6 24.3 51.9 0.4 2.0 2.3 1.0 1.7 0.4 0.6 0.3 5.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.