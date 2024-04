Pour Johnny Davis, une longue adaptation à la NBA porte enfin ses fruits

Il était la grande déception de la « lottery » de la Draft 2022 durant les premières semaines, voire les premiers mois de la saison. Pendant que les Paolo Banchero, Keegan Murray ou Bennedict Mathurin, choisis avant lui, montraient vite de bonnes choses avec leurs équipes respectives, Johnny Davis peinait à justifier son statut à Washington.

Ce n’est d’ailleurs seulement qu’à la mi-mars, après des semaines de G-League, que l’ancien arrière de Wisconsin expliquait avoir trouvé le déclic pour enfin lancer son aventure en NBA. Le rookie entrait à ce moment dans la rotation de son coach Wes Unseld Jr, et n’en est plus sorti depuis.

« La G-League a beaucoup aidé, bien sûr. Même si j’ai eu du mal au début. Je venais de Wisconsin et de la conférence Big Ten, où le style de jeu est globalement très lent » déclarait-il. « Mais j’ai le sentiment que même si j’ai mis un peu plus de temps que les autres [de ma cuvée de Draft], je suis enfin arrivé dans ma zone de confort. »

Et le « Big Ten Player Of The Year » 2022 de l’admettre : il a touché le fond très vite sur le plan psychologique, mais pour mieux rebondir par la suite.

« Il a fallu que je sois au plus bas pour réaliser à quel point il est difficile de percer dans ce milieu » ajoute-t-il. « Quand je suis arrivé en G-League, je me disais : ‘Tranquille, les joueurs sont moins doués ici’. Mais non, clairement pas. Il y a des anciens de la NBA qui veulent retrouver une place par exemple. Donc j’ai très vite adopté un état d’esprit différent, j’ai baissé la tête et j’ai foncé. »

Objectif saison 2023/24

Et son travail a payé puisque depuis son intégration dans la rotation des Wizards il y a trois semaines, il tourne à 8.2 points et 3.2 rebonds en 21 minutes, dont 10 points et 4.2 rebonds sur les cinq derniers matchs.

Des chiffres à contextualiser dans la fin de saison sans enjeu de Washington, éliminé de la course aux playoffs et qui en conséquence met ses cadres au frigo, mais tout de même une opportunité pour lui d’enchainer les matchs et d’engloutir les minutes en vue de la saison prochaine, après une première partie d’exercice rookie loupée.

« Je veux être indispensable dans la rotation. Pas me contenter de jouer car notre saison est terminée » poursuit-il ainsi, faisant part de sa confiance retrouvée. « Je veux jouer car je suis utile des deux côtés du terrain en toutes circonstances. »

À en croire son coach, tout juste confirmé dans son poste pour la saison 2023/24, sa bonne fin de saison est en tout cas une première audition réussie…

« Il est solide. Très méticuleux et respectueux de notre plan de jeu » concluait Wes Unseld Jr. « Il a des bons instincts balle en main, et il n’hésiter à tenter de s’imposer physiquement. J’aime beaucoup son attitude. »

Johnny Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 WAS 28 15 38.6 24.3 51.9 0.4 2.0 2.3 1.0 1.7 0.4 0.6 0.3 5.8 2023-24 WAS 50 12 40.3 35.0 58.3 0.4 1.1 1.4 0.6 1.1 0.4 0.3 0.2 3.0 Total 78 13 39.4 28.2 54.9 0.4 1.4 1.8 0.8 1.4 0.4 0.4 0.2 4.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.