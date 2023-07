Andre Drummond : « J’étais ce gars qui boudait, qui était énervé quand il ne jouait pas »

Parce qu’il est arrivé très jeune en NBA, on en oublierait presque que Andre Drummond n’a pas encore 30 ans ! Après avoir choisi de rester aux Bulls comme doublure de Nikola Vucevic pour le salaire minimum, le pivot a pris la parole sur les réseaux sociaux. Ce n’était pas pour évoquer ses problèmes de dépression, mais plutôt pour dispenser des conseils aux jeunes qui débarquent en NBA. Tout du moins un conseil important : être un bon camarade.

« Bouder, tirer la tronche, ne pas encourager ses coéquipiers alors qu’on est menés de 8 points pendant tout le match, qu’on revient et qu’on prend 3 points d’avance, et qu’on ne le célèbre pas… », énumère Andre Drummond. « Je vais vous dire quelque chose, les gars : j’étais ce type. J’étais un gars à 100 millions de dollars. Je boudais et j’étais énervé quand je ne jouais pas. Et je comportais mal… »

Pour l’ancien pivot des Pistons, c’est trop tard, mais il tient à ce que les jeunes ne suivent pas ce mauvais exemple. Être un bon coéquipier, c’est important dans un groupe, c’est ce qui a permis à certains de toujours trouver une place dans un effectif. Et à l’inverse, être un mauvais coéquipier vous exclut de la NBA.

Les exemples ne manquent pas ces dernières années…

« Je suis passé d’un contrat de 100 millions de dollars à ce foutu salaire minimum… » répète-t-il. « Ils ne se préoccupent pas du nombre de rebonds que vous prenez. Du nombre de tirs que vous mettez. Ils s’intéressent à la personne que vous êtes. Es-tu un bon coéquipier ? Es-tu un bon gars dans le vestiaire ? Est-ce que tu es quelqu’un sur qui ils peuvent compter tous les soirs ? »

Andre Drummond Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 60 21 60.8 50.0 37.1 2.8 4.8 7.6 0.5 2.4 1.0 1.0 1.6 7.9 2013-14 DET 81 32 62.3 0.0 41.8 5.4 7.8 13.2 0.4 3.4 1.3 1.4 1.6 13.5 2014-15 DET 82 31 51.4 0.0 38.9 5.3 8.1 13.5 0.7 3.5 0.9 1.5 1.9 13.8 2015-16 DET 81 33 52.1 33.3 35.5 4.9 9.9 14.8 0.8 3.0 1.5 1.9 1.4 16.2 2016-17 DET 81 30 53.0 28.6 38.6 4.3 9.5 13.8 1.1 2.9 1.5 1.9 1.1 13.6 2017-18 DET 78 34 52.9 0.0 60.5 5.1 10.9 16.0 3.0 3.2 1.5 2.6 1.6 15.0 2018-19 DET 79 34 53.3 13.2 59.0 5.4 10.2 15.6 1.4 3.4 1.7 2.2 1.8 17.3 2019-20 * All Teams 57 33 53.3 14.3 57.5 4.4 10.8 15.2 2.7 3.5 1.9 3.6 1.6 17.7 2019-20 * DET 49 34 53.0 4.8 58.4 4.6 11.2 15.8 2.8 3.6 2.0 3.6 1.7 17.8 2019-20 * CLE 8 28 55.2 28.6 51.3 3.0 8.1 11.1 1.8 3.1 1.5 3.6 1.4 17.5 2020-21 * All Teams 46 27 49.3 0.0 60.0 3.6 8.4 12.0 2.0 3.2 1.4 2.7 1.1 14.9 2020-21 * CLE 25 29 47.4 0.0 59.7 4.0 9.4 13.5 2.6 2.8 1.6 3.2 1.2 17.5 2020-21 * LAL 21 25 53.1 0.0 60.5 3.1 7.1 10.2 1.4 3.8 1.1 2.1 1.0 11.9 2021-22 * All Teams 73 20 57.0 0.0 52.4 3.1 6.2 9.3 1.8 2.6 1.1 1.6 0.9 8.0 2021-22 * PHL 49 18 53.8 0.0 51.2 2.8 6.1 8.8 2.0 2.5 1.1 1.6 0.9 6.1 2021-22 * BRK 24 22 61.0 0.0 53.7 3.9 6.4 10.3 1.4 3.0 0.9 1.5 1.0 11.8 2022-23 CHI 67 13 60.6 0.0 53.6 2.1 4.6 6.6 0.5 1.8 0.7 1.1 0.4 6.0 Total 785 28 54.2 12.8 47.5 4.3 8.4 12.7 1.3 3.0 1.3 1.9 1.4 13.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.