Malgré lui, Joe Wieskamp accepte son quotidien incertain

Pas facile de se projeter en NBA quand on essaie d’abord de s’y faire une place. Telle est la réalité de Joe Wieskamp depuis deux saisons maintenant, brièvement aperçu à San Antonio (2021/22) et Toronto (2022/23).

« Toute ma vie, j’ai été du genre organisé. J’aime savoir comment mes journées se déroulent, comment mon mois est prévu », reconnait l’arrière de 23 ans, formé à Iowa en NCAA. « Aujourd’hui, j’ai réalisé qu’il faut sans cesse s’attendre à l’inattendu dans cette ligue. De ce point de vue, je me suis clairement adapté. »

Signé en cours de saison par les Raptors, après avoir échoué à passer le « cut » du camp d’entraînement chez les Spurs, Joe Wieskamp ne sait effectivement pas de quoi son avenir proche est fait puisque son contrat pour la saison prochaine n’est toujours pas garanti. La date butoir est le 18 juillet, ce qui lui laisse, sur le papier, le temps de jouer la Summer League pour faire ses preuves. On dit « sur le papier », car dans les faits c’est plutôt mal parti : l’ancien joueur des Hawkeyes pointe à seulement 9 points marqués en deux matchs, à 2/11 aux tirs dont 1/7 derrière l’arc…

Pour autant, Joe Wieskamp garde espoir et espère notamment que les six derniers mois passés au sein du club de l’Ontario, et le travail de l’ombre qu’il a abattu, suffiront à assurer son embauche.

« J’essaie de montrer chaque jour mes capacités. La direction m’a vu jouer tout au long de la saison. Je n’étais là que durant les trois derniers mois de la saison, mais j’ai joué en G-League, je me suis entraîné avec les Raptors », poursuit-il. « Donc même si je n’ai pas eu beaucoup d’occasions de prouver ma valeur en NBA, la direction me connait quand même. C’est une accumulation de petits éléments, et je dois encore en montrer davantage. »

Un nouveau coach à convaincre

En montrer davantage à un nouveau staff, en l’occurrence. Mis au placard par Nick Nurse cette saison, comme la plupart des jeunes joueurs de l’effectif de Toronto, Joe Wieskamp doit effectivement désormais convaincre Darko Rajakovic, engagé notamment pour ses qualités de formateur et pour tirer la jeune garde des Raptors vers le haut.

« Il s’intéresse à tout le monde, et à notre développement », note-t-il d’ailleurs, à propos du technicien serbe. « Tous les jeunes, nous étions à Toronto depuis le début de l’été, et il s’est occupé de nous avec des exercices, en nous donnant des conseils sur nos axes de progression. Je pense qu’il veut développer tout le monde. »

Un discours rassurant pour Joe Wieskamp, même si la décision finale reviendra à Masai Ujiri…

« En NBA, tu apprends vite que c’est un business, parfois impitoyable. Tu peux te perdre dans tes émotions si tu penses trop à la date butoir de ton contrat. Donc ma mentalité est de prendre un jour après l’autre », conclut ainsi Joe Wieskamp. « De ‘gagner chaque jour’ comme dit Coach [Rajakovic]. Il faut penser à court-terme. »