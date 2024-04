Les Pacers également sur la piste de Pascal Siakam ?

Les rumeurs autour de Pascal Siakam ne se dissipent pas. Notamment parce que les discussions entre le joueur et les Raptors pour une éventuelle prolongation n’ont visiblement pas commencé. On sait déjà que les Hawks se renseignent et insistent depuis plusieurs semaines.

De leur côté, Sports Net et Marc Stein annoncent qu’il faut désormais ajouter les Pacers, qui viennent d’entrer dans la danse. Le média canadien précise aussi qu’il ne faut pas négliger Orlando.

D’après notre second confrère, Toronto aimerait donner davantage de responsabilités à Scottie Barnes et OG Anunoby. Un départ du Camerounais laisserait donc de la place et des possessions en plus à ces deux joueurs.

Les Pacers aimeraient sans doute pouvoir construire autour du duo Tyrese Haliburton – Pascal Siakam. Seraient-ils prêts à lâcher des intérieurs qui viennent d’arriver pour le Camerounais, comme Obi Toppin ou le 8e choix de la Draft, Jarace Walker, par exemple ?

Difficile à dire car, pour l’instant, Masai Ujiri et les Canadiens n’ont rien laissé filtrer sur ce qu’ils demandent (ou espèrent) en échange de leur All-Star. Si jamais ils envisagent réellement de s’en séparer…

Pascal Siakam Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 55 16 50.2 14.3 68.8 1.2 2.2 3.4 0.3 2.0 0.5 0.6 0.8 4.2 2017-18 TOR 81 21 50.8 22.0 62.1 1.0 3.5 4.5 2.0 2.1 0.8 0.8 0.5 7.3 2018-19 TOR 80 32 54.9 36.9 78.5 1.6 5.3 6.9 3.1 3.0 0.9 1.9 0.7 16.9 2019-20 TOR 60 35 45.3 35.9 79.2 1.1 6.3 7.3 3.5 2.8 1.0 2.5 0.9 22.9 2020-21 TOR 56 36 45.5 29.7 82.7 1.7 5.5 7.2 4.5 3.1 1.1 2.3 0.7 21.4 2021-22 TOR 68 38 49.4 34.4 74.9 1.9 6.7 8.5 5.3 3.3 1.3 2.7 0.6 22.8 2022-23 TOR 71 37 48.0 32.4 77.4 1.9 6.0 7.8 5.9 3.2 0.9 2.4 0.5 24.2 2023-24 * All Teams 80 33 53.6 34.6 73.2 1.7 5.3 7.1 4.3 2.4 0.8 1.8 0.3 21.7 2023-24 * IND 41 32 54.9 38.6 69.9 2.1 5.7 7.8 3.7 2.6 0.8 1.4 0.4 21.3 2023-24 * TOR 39 35 52.2 31.7 75.8 1.4 4.9 6.3 4.9 2.2 0.8 2.1 0.3 22.2 Total 551 31 49.6 33.0 76.6 1.5 5.1 6.6 3.6 2.7 0.9 1.9 0.6 17.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.